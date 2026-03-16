TCM Group A/S: Indkaldelse til generalforsamling

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 262/2026

Tvis, 16. marts 2026

TCM Group A/S afholder ordinær generalforsamling den 9. april 2026 kl. 17:00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste køkkenproducent med hovedsæde i Danmark og salg gennem cirka 220 salgspunkter i Skandinavien. Størstedelen af forretningen er koncentreret i Danmark, hvor Norge er det primære eksportmarked. Produktsortimentet omfatter køkkener, bademøbler og opbevaringsløsninger. Produktionen foregår i vid udstrækning internt på fire produktionssites beliggende i Tvis og Aulum (i den vestlige del af Danmark).

TCM Group følger en multibrand-strategi, hvor hovedbrandet er Svane Køkkenet, og de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline, AUBO samt private label. Samlet dækker brandporteføljen hele prisspektret. Produkterne markedsføres primært gennem et netværk af franchiseforretninger og uafhængige køkkenforhandlere.

Derudover fungerer TCM Group som leverandør af udvalgte varer, der sælges af Celebert, som er 100 % ejet af TCM Group. Celebert opererer primært som e-handelsvirksomhed under brandene Kitchn.dk, Billigskabe.dk, Celebert og Just Wood, men har også tre udstillingsshowrooms, hvor der tilbydes designrådgivning og gennemføres kundebestillinger.

