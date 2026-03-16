TCM GroupA/S: Storaktionærmeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE
Nr. 263/2026
Tvis, 16. marts 2026
Storaktionærmeddelelse
TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at Bank of America Corporation har meddelt, at de pr. 10. marts 2026 har ændret deres besiddelse af aktier og stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til Kapitalmarkedslovens § 39 stk. 2 i TCM Group A/S som følger:
|Aktiekapital og stemmerettigheder
|Besiddelse i TCM Group A/S tidligere
|Besiddelse i TCM Group A/S pr. 10. marts 2026
|Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til aktier i %
|0,145%
|0,121%
|Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til finansielle instrumenter i %
|11,566%
|0,000%
|Bank of America Corporation samlede aktiekapital og stemmerettigheder i %
|11,711%
|0,121%
Pr. 10. marts 2026 kontrollerer Bank of America Corporation direkte eller indirekte 12.752 aktier / stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i TCM Group A/S, svarende til 0,121% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i TCM Group A/S.
For yderligere information:
Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64
IR Contact – ir@tcmgroup.dk
Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.
Vedhæftet fil