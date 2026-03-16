Information réglementée

Paris, 16 mars 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/19 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 9 mars au 13 mars 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 9-Mar-26 NL0015001W49 40,069 10.8422 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 9-Mar-26 NL0015001W49 31,119 10.8389 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Mar-26 NL0015001W49 4,692 10.8442 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Mar-26 NL0015001W49 38,000 10.7778 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 10-Mar-26 NL0015001W49 35,000 10.7584 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Mar-26 NL0015001W49 6,000 10.7853 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-26 NL0015001W49 38,330 10.7247 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-26 NL0015001W49 34,670 10.7279 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-26 NL0015001W49 6,000 10.7454 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-26 NL0015001W49 42,545 10.6001 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-26 NL0015001W49 31,355 10.5886 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-26 NL0015001W49 6,000 10.6302 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Mar-26 NL0015001W49 50,031 10.4606 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Mar-26 NL0015001W49 27,954 10.4645 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Mar-26 NL0015001W49 2,915 10.4508 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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