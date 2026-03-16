DECLARATION EXERCICE 2026/19 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 16 mars 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/19 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 9 mars au 13 mars 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO859-Mar-26NL0015001W4940,06910.8422XPAR
213800RQNIQT48SEEO859-Mar-26NL0015001W4931,11910.8389DXE
213800RQNIQT48SEEO859-Mar-26NL0015001W494,69210.8442TQE
213800RQNIQT48SEEO8510-Mar-26NL0015001W4938,00010.7778XPAR
213800RQNIQT48SEEO8510-Mar-26NL0015001W4935,00010.7584DXE
213800RQNIQT48SEEO8510-Mar-26NL0015001W496,00010.7853TQE
213800RQNIQT48SEEO8511-Mar-26NL0015001W4938,33010.7247XPAR
213800RQNIQT48SEEO8511-Mar-26NL0015001W4934,67010.7279DXE
213800RQNIQT48SEEO8511-Mar-26NL0015001W496,00010.7454TQE
213800RQNIQT48SEEO8512-Mar-26NL0015001W4942,54510.6001XPAR
213800RQNIQT48SEEO8512-Mar-26NL0015001W4931,35510.5886DXE
213800RQNIQT48SEEO8512-Mar-26NL0015001W496,00010.6302TQE
213800RQNIQT48SEEO8513-Mar-26NL0015001W4950,03110.4606XPAR
213800RQNIQT48SEEO8513-Mar-26NL0015001W4927,95410.4645DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Mar-26NL0015001W492,91510.4508TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe


Attachments

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026.19 DES TRANSACTIONS
GlobeNewswire

Recommended Reading