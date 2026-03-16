COMMUNIQUÉ FINANCIER | 16 mars 2026, 17h45

SYNERGIE FINALISE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS AGILUS WORK SOLUTION

Faisant suite à la signature d’un accord intervenu le 26 janvier 2026, SYNERGIE et AGILUS WORK SOLUTIONS ont le plaisir d’annoncer la réalisation de leur transaction.

Fondée en 1976, Agilus s’est affirmé comme le 8ᵉ acteur du marché de l’intérim au Canada. L’entreprise s’appuie sur un solide réseau national de 14 agences et devrait générer un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2025, soit 190 millions d’euros, témoignant de la robustesse de son modèle et de son ancrage sur le marché.

Agilus propose des solutions de travail temporaire et de gestion de la paie, principalement à destination de techniciens spécialisés et d’ingénieurs, pour les secteurs liés aux ressources naturelles ainsi qu’aux technologies de l’information.

Le rapprochement des deux réseaux permettra au Groupe SYNERGIE de bénéficier d’une présence nationale renforcée et permettra d’offrir à nos clients et à nos candidats des solutions complémentaires, notamment dans les domaines de l’ingénierie et des services numériques.

Avec cette acquisition, SYNERGIE confirme son ambition de développer significativement ses activités au Canada et d’atteindre une taille critique sur le marché nord-américain, en s’appuyant sur une offre complète de services RH, allant de l’intérim responsable et du recrutement permanent au recrutement de spécialistes et au conseil en ressources humaines.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion du groupe SYNERGIE, illustrant son engagement à fournir des solutions RH de haute qualité sur les principaux marchés internationaux.

Craig Brown, CEO d’Agilus Work Solutions et de SYNERGIE Canada, a déclaré : « Cela marque un nouveau chapitre enthousiasmant pour Agilus. Notre intégration au sein du groupe SYNERGIE renforce notre capacité à fournir à nos clients les talents spécialisés dont ils ont besoin, tout en préservant l’expertise locale et les relations qui caractérisent notre activité au Canada. Ensemble, nous sommes impatients d’étendre nos capacités et de créer de nouvelles opportunités pour nos clients, nos candidats et nos collègues ».

Victorien Vaney, CEO du Groupe SYNERGIE, a ajouté : « L'arrivée d'Agilus au sein du groupe SYNERGIE marque une étape décisive qui accélère considérablement notre ambition de devenir un leader sur le marché Nord-Américain des ressources humaines. En associant l’expertise locale d'Agilus à notre présence mondiale, nous sommes désormais parfaitement positionnés pour proposer des solutions de recrutement spécialisées sans équivalent sur l'ensemble du territoire canadien ».

BMO Capital Markets a agi en tant que conseil financier exclusif de SYNERGIE pour cette opération.

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