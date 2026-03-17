Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf.
Frambjóðendur til stjórnar, endanlegar tillögur og dagskrá aðalfundar 2026
Fundurinn er haldinn rafrænt og í Safnahúsinu Neskaupstað þann 19. mars 2026 kl. 14.
Meðfylgjandi eru upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins sem eru í kjöri á aðalfundinum 19. mars 2026. Framboðsfrestur er útrunninn. Samkvæmt samþykktum félagsins kýs aðalfundur fimm menn í stjórn og tvo til vara. Fimm einstaklingar eru í kjöri til aðalstjórnar en tveir til varastjórnar og er því sjálfkjörið í stjórn.
Í kjöri til aðalstjórnar eru:
Anna Guðmundsdóttir
Baldur Már Helgason
Erla Ósk Pétursdóttir
Guðmundur Rafnkell Gíslason
Þorsteinn Már Baldvinsson
Í kjöri til varastjórnar eru:
Ingi Jóhann Guðmundsson
Katla Þorsteinsdóttir
Engar breytingar eru á fyrirliggjandi tillögum fyrir fundinn eða áður birtri dagskrá. Tillögur eru meðfylgjandi.
Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, þurfa að skrá sig á
https://www.lumiconnect.com/meeting/svnagm2026
eigi síðar en kl. 16.00 þann 18. mars 2026, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á.
Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn má finna á vefsíðu félagsins https://svn.is/fjarfestar/
Viðhengi
- Framboð við kjör stjórnar á aðalfundi í Síldarvinnslunni hf. 2026
- SVN - tillögur fyrir aðalfund 2026 (lokaútgáfa)