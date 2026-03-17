eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -rahastojen talousraportit Q4/2025 julkistettu

17.3.2026, klo 14:30
eQ uudisti Yhteiskuntakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -rahastojen talousraportoinnin vuoden 2025 lopulla. Yhtenä Suomen suurimmista kiinteistörahastomanagereista eQ raportoi kiinteistörahastoista olennaisilta osin listattujen kiinteistöyhtiöiden tapaan.
Kiinteistörahastojen Q4/2025 talousraportit ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona.
Listatuilla yhtiöillä on laajat, sääntelyn määrittämät talousraportointivaateet. Rahastojen raportointivaatimukset ovat näitä selvästi suppeammat. eQ julkaisemat kiinteistörahastojen talouskatsaukset laajentavat ja syventävät merkittävästi taloudellista raportointia. eQ julkaisee katsauksen jatkossa neljännesvuosittain rahastojen nettisivuilla, joilla kerrotaan myös vuoden 2026 julkaisupäivät.
Jatkossa eQ:n kiinteistörahastojen ESG-raportit julkaistaan puolivuosittain talousraportoinnin yhteydessä. Kiinteistörahastojen Q4/2025 ESG-raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona.
Helsinki 17.3.2026
eQ Varainhoito Oy
Jennifer Eloheimo, johtaja, kiinteistösijoitukset / +358 50 547 3660 / jennifer.eloheimo(at)eq.fi
Aku Väliaho, talousjohtaja, kiinteistösijoitukset / +358 40 559 2772 / aku.valiaho(at)eq.fi
Sanna Pietiläinen, johtaja, vastuullinen sijoittaminen / +358 44 906 0885 / sanna.pietilainen(at)eq.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.
- eQ Liikekiinteistot talouskatsaus Q4 2025
- eQ Yhteiskuntakiinteistot talouskatsaus Q4 2025
- eQ Liikekiinteistöt ESG Q4 2025
- eQ Yhteiskuntakiinteistöt ESG Q4 2025