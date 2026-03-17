Audituoti „INVL Baltic Real Estate“ 2025 m. grupės rezultatai

2025 metų „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,67 mln. eurų, o pajamos – 4,1 mln. eurų (2024 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 2,74 mln. eurų, pajamos – 4 mln. eurų).
Pačios „INVL Baltic Real Estate“ 2025 m. audituotas grynasis pelnas siekia 3,67 mln. eurų, o 2024 metų siekė 2,74 mln. eurų.
Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 3,7 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 34 proc. daugiau nei 2024 metais, kai grynasis pelnas siekė 2,74 mln. eurų.
„Pagrindinė pelno augimo priežastis – išaugusi valdomo turto vertė. Pernai pasiekėme svarbių strateginių rezultatų: gavome statybos leidimą Palangos ir Vilniaus gatvių komplekso projektui bei pasiruošėme buvusio „Pramogų banko“ kapitaliniam remontui, kurį pradėjome jau šiemet. Šie projektai taps pagrindu tolesniam vertės kūrimui investuotojams“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
„INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto vertė per metus padidėjo 12,2 proc. ir 2025 metų pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2025-ųjų pabaigoje pasiekė 28,1 mln. eurų. Nuosavas kapitalas vienai akcijai siekė 3,55 euro, palyginti su 3,17 euro rodikliu 2024 m. pabaigoje.
Bendrovės konsoliduotos pajamos per 2025 metus pasiekė 4,1 mln. eurų ir buvo 2,8 proc. didesnės nei prieš metus (4 mln. eurų). Iš jų konsoliduotos nuomos pajamos iš nuosavų objektų sudarė 2,6 mln. eurų ir, palyginti su 2024 metais, padidėjo 4,3 proc. „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų per metus smuktelėjo 5,2 proc. iki 2,6 mln. eurų (2024 m. – 2,8 mln. eurų).
Didžiausias valdomas biurų pastatas Palangos g. 4, kuriame veikia bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“, praėjusiais metais sugeneravo 1,5 mln. eurų grynųjų nuomos pajamų bei užtikrino 90 proc. užimtumą. Stabilumu išsiskyrė Žygio verslo centras – čia užfiksuotas maksimalus 100 proc. užimtumas ir 0,38 mln. eurų nuomos pajamos.
Praėjusiais metais rekonstruotame Vilniaus g. 37 pastate jau sėkmingai veikia restoranas „Saint-Malo“, baras „Drops“, kavinė „Habits“ ir kiti nuomininkai. Šio turto vertė 2025 m. pabaigoje siekė 14,3 mln. eurų, o užimtumas – 91 proc.
Pernai užbaigus projektavimo darbus, šių metų pradžioje pradėtas buvusio „Pramogų banko“ kapitalinis remontas. Atnaujintame pastate įsikurs antroji „Talent Garden Vilnius“ bendradarbystės erdvė – 3500 kv. metrų patalpose bus įrengti 48 „premium“ klasės privatūs biurai bei bendradarbystės zonos, iš viso talpinančios 325 darbo vietas.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Šiaurės miestelyje, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų gruodžio pabaigoje siekė nuo 73 iki 100 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų gruodžio pabaigoje buvo 47,8 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com
Priedai
- invlbalticrealestate-2025-12-31-1-lt
- Audituota informacija_INVL Baltic Real Estate_2025
- BRE_pagrindiniu_duomenu_santrauka_2025
- INVL BRE_Auditoriaus išvada_2025