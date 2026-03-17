SAINT-JEAN, Terre-Neuve-et-Labrador, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG, OTCQB : KRKNF) annonce avoir reçu de nouvelles commandes d'une valeur totale d'environ 24 millions de dollars provenant de plus de 10 clients répartis dans cinq pays, dont trois nouveaux clients du secteur de la défense. Ces commandes portent sur les batteries SeaPower de Kraken, le sonar à ouverture synthétique (SAS) remorqué KATFISH et le SAS de Kraken.

« Les ventes de batteries SeaPower restent soutenues, et l'arrivée de plusieurs nouveaux clients contribue à diversifier davantage notre clientèle dans ce secteur d'activité. La production de nos batteries dans notre nouvelle usine de Nouvelle-Écosse démarrera le mois prochain, ce qui augmentera considérablement notre capacité de production », a déclaré Greg Reid, PDG de Kraken Robotics. « Nous avons également le plaisir d'annoncer que nous avons vendu un nouveau KATFISH à la Marine polonaise dans le cadre de son programme de lutte contre les mines marines, ainsi qu'un SAS à plusieurs clients du secteur de la défense pour leurs plateformes de véhicules sous-marins autonomes (AUV). »

La Marine polonaise a choisi le KATFISH pour la première fois en 2020, en vue d'un déploiement sur ses dragueurs de mines de classe Kormoran II, afin de soutenir les opérations de lutte contre les mines dans des environnements complexes en eaux peu profondes. Cette dernière commande a été passée par l’intermédiaire de Thesta, partenaire de Kraken en Pologne, qui a été désigné revendeur agréé du système KATFISH lors du salon Oceanology International organisé la semaine passée.

Figure 1 : Kraken Robotics annonce un volume de commandes d'une valeur de 24 millions de dollars dans le secteur de la défense

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. révolutionne le domaine de l'intelligence sous-marine grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à ouverture synthétique, d’imagerie sous-marine et LiDAR (détection et télémétrie par la lumière) de Kraken offrent une résolution inégalée, fournissant des informations essentielles sur la sécurité maritime, les infrastructures et la géologie océaniques. Nos batteries révolutionnaires, conçues pour résister à la pression, fournissent une alimentation électrique haute densité pour les véhicules marins sans équipage (ou UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics, dont le siège social est situé au Canada, dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et accompagne des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

Le 3 mars 2026, Kraken a annoncé l'acquisition de Covelya Group Limited (l'« Acquisition »), un fournisseur international de premier plan de solutions technologiques sous-marines critiques, opérant par l'intermédiaire de ses filiales : Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd., Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. et Chelsea Technologies Ltd. L’acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires.

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