DUA LIPA SE UNE A NESPRESSO

VEVEY, Suiza, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso se enorgullece de anunciar el nombramiento de Dua Lipa como su nueva embajadora global de la marca, un nuevo y sorprendente capítulo para la marca. Después de 40 años revolucionando la forma en la que bebemos café, Nespresso continúa superando los límites, esta vez junto a uno de los íconos culturales más influyentes de su generación.

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace

La superestrella mundial del pop, Dua Lipa, es admirada no solo por su estilo musical inconfundible y sus actuaciones impresionantes, sino también por su influencia como creadora de tendencias culturales y estilo moderno. En constante evolución, encarna un espíritu de curiosidad y experimentación, valores que se encuentran en el corazón de Nespresso. Con una larga trayectoria en el mundo del arte y el entretenimiento, Nespresso siempre ha celebrado los momentos de inspiración donde las ideas toman forma y los rituales cotidianos se vuelven extraordinarios.

Leonardo Aizpuru, Director de Marketing de Nespresso, dijo: “Estamos emocionados de dar la bienvenida a Dua Lipa a la familia Nespresso. Es una verdadera exploradora, siempre curiosa, siempre probando algo nuevo, y esa energía encaja maravillosamente con la dirección que estamos tomando como marca. Nuestro propósito es potenciar la exploración infinita a través de un café excepcional, y Dua da vida a esa mentalidad de una manera moderna y natural. Juntos, queremos inspirar a una nueva generación a abrirse a nuevos sabores con confianza y a descubrir cómo un momento de café puede convertirse en algo verdaderamente excepcional.”

Más allá de la música, Dua ha creado importantes espacios dedicados a la narración de historias, el empoderamiento creativo, el descubrimiento cultural y los ritmos que dan forma a nuestra vida diaria. Desde los libros que promueve hasta las conversaciones que genera, Dua invita al público a momentos de reflexión y conexión. Estos momentos se hacen eco del propio compromiso de Nespresso con la creatividad y la cultura. Sus colaboraciones con una diversa gama de artistas subrayan su curiosidad, versatilidad y compromiso para expandir continuamente sus horizontes creativos.

Dua Lipa dijo: “Siento que he crecido con Nespresso. Siempre ha habido una máquina Nespresso cerca –en casa con mi familia, en un set de grabación o en una habitación de hotel–, por lo que asociarme con ellos fue una decisión realmente fácil. Me encanta cómo siempre están explorando nuevos sabores y encontrando formas de evolucionar como marca. Trabajar juntos ya ha sido muy divertido, y esto es solo el comienzo.”

Próximamente, una nueva campaña global:

El 14 de abril, Nespresso presentará Vertuo World, una nueva campaña global en todas las plataformas, marcando el comienzo de una nueva era creativa para la marca. Liderada por Dua Lipa, la campaña presenta una expresión moderna del compromiso de Nespresso con la exploración y las experiencias de café elevadas. Además del papel de Dua Lipa al frente de esta nueva dirección, la campaña contará con una aparición del embajador de larga duración George Clooney, ofreciendo una conexión familiar con la herencia de Nespresso.

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Acerca de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA es pionera y está ampliamente considerada como una de las principales referencias en el campo del café porcionado de alta calidad. La compañía trabaja con más de 168.550 agricultores en 18 países a través de su Programa AAA Sustainable Quality™ para incorporar prácticas de sostenibilidad en las fincas y los paisajes circundantes. Lanzado en 2003 en colaboración con la ONG Rainforest Alliance, el programa ayuda a mejorar el rendimiento y la calidad de las cosechas, asegurando un suministro sostenible de café de alta calidad y mejorando los medios de vida de los agricultores y sus comunidades.

En 2022, Nespresso obtuvo la certificación B Corp™, uniéndose a un movimiento internacional de más de 9.700 empresas con propósito que cumplen con los altos estándares de responsabilidad social y ambiental y transparencia de B Corp.

Con sede en Vevey, Suiza, Nespresso opera en 96 mercados y cuenta con más de 14.000 empleados. En 2024, operaba una red global de 818 boutiques.

Para más información, visite el sitio web corporativo de Nespresso: www.nestle-nespresso.com.