Dua Lipa rejoint Nespresso

VEVEY, Suisse, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso est fière d'annoncer Dua Lipa en tant que nouvelle ambassadrice mondiale de la marque, ouvrant un nouveau chapitre important de son histoire. Après 40 ans à révolutionner la manière de déguster le café, Nespresso continue de repousser les limites, cette fois aux côtés de l'une des icônes culturelles les plus influentes de sa génération.

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Superstar mondiale de la pop, Dua Lipa est admirée non seulement pour son univers musical unique et ses performances exceptionnelles, mais aussi pour son influence en tant qu’icône du style et comme figure incontournable de la culture contemporaine. En constante évolution, elle incarne ce sens de la curiosité et l'expérimentation, des valeurs qui sont au cœur de Nespresso. Toujours étroitement liée à l'art et au divertissement, la marque continue de célébrer ces moments d'inspiration où les idées prennent vie et transforment les rituels du quotidien en instants extraordinaires.

Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer chez Nespresso, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Dua Lipa dans la famille Nespresso. Elle a le goût de l’exploration, toujours curieuse, toujours prête à essayer quelque chose de nouveau, et cette énergie correspond parfaitement à la direction que nous prenons en tant que marque. Notre ambition est d’encourager une exploration sans fin à travers un café d’exception, et Dua incarne cet état d'esprit avec modernité et naturel. Ensemble, nous voulons inspirer une nouvelle génération à expérimenter de nouvelles saveurs et à découvrir comment un moment café peut devenir véritablement exceptionnel. »

Au-delà de la musique, Dua a créé des espaces d’échanges dédiés au storytelling, à l’émancipation créative, à la découverte culturelle et aux rythmes qui façonnent notre quotidien. Des livres qu'elle défend aux conversations qu'elle initie, Dua invite le public à partager des moments de réflexion et de connexion. Ces instants font écho à l'engagement même de Nespresso en faveur de la créativité et de la culture. Ses collaborations avec une grande diversité d'artistes soulignent sa curiosité, sa polyvalence et sa volonté d’élargir sans cesse ses horizons créatifs.

Dua Lipa déclare : « J'ai l'impression d'avoir grandi avec Nespresso. A la maison, avec ma famille, sur un plateau de tournage ou dans une chambre d’hôtel, il y a toujours eu une machine Nespresso à proximité. J'adore la façon dont la marque explore sans cesse de nouvelles saveurs et cherche constamment à évoluer. Travailler ensemble s’est fait naturellement, c'est un vrai plaisir, et ce n'est que le début. »

Une nouvelle campagne mondiale bientôt dévoilée

Le 14 avril, Nespresso dévoilera Vertuo World, une nouvelle campagne mondiale déployée sur toutes les plateformes, marquant le début d'une nouvelle ère créative pour la marque. Menée par Dua Lipa, cette campagne propose une expression contemporaine de ce qu’incarne Nespresso, le sens de l'exploration et du raffinement à travers des expériences café. Aux côtés de Dua Lipa, figure centrale de cette nouvelle orientation, la campagne comprendra une apparition de l'ambassadeur historique George Clooney, un clin d’œil qui assure un lien fort entre cette nouvelle ère et l'héritage de Nespresso.

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