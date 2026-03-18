Dua Lipa Entra Nel Mondo Nespresso

VEVEY, Svizzera, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso è orgogliosa di annunciare Dua Lipa come nuova Global Brand Ambassador, segnando l’inizio di un nuovo e importante capitolo per il brand. Dopo 40 anni di rivoluzione nel modo in cui beviamo il caffè, Nespresso continua a spingersi oltre i confini, questa volta insieme a una delle icone culturali più influenti della sua generazione.

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La superstar globale del pop Dua Lipa è ammirata in tutto il mondo non solo per il suo sound distintivo e le sue performance di grande impatto, ma anche per il suo ruolo di icona di stile e trendsetter culturale. In costante evoluzione, incarna uno spirito di curiosità e sperimentazione, valori che risiedono nel cuore di Nespresso. Da tempo vicina al mondo dell’arte e dell’intrattenimento, Nespresso ha sempre celebrato quei momenti di ispirazione in cui le idee prendono forma e i rituali quotidiani diventano straordinari.

Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer di Nespresso ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere Dua Lipa nella famiglia Nespresso. Lei è una vera esploratrice, sempre curiosa, sempre pronta a provare qualcosa di nuovo, e quell’energia si abbina perfettamente alla direzione che stiamo prendendo come brand. Il nostro scopo è alimentare un’esplorazione senza limiti attraverso caffè eccezionali, e Dua porta in vita questo mindset in modo moderno e naturale. Insieme, vogliamo ispirare una nuova generazione ad aprirsi a nuovi gusti e a scoprire come il momento del caffè possa diventare qualcosa di veramente eccezionale”.

Oltre alla musica, Dua ha creato spazi dedicati allo storytelling, all’empowerment creativo, alla scoperta culturale e ai ritmi che modellano le nostre vite quotidiane. Dai libri che promuove alle conversazioni che stimola, Dua invita il pubblico a momenti di riflessione e connessione. Lo spirito che anima questi momenti si ritrova anche nell’impegno di Nespresso verso la creatività e la cultura. Le sue collaborazioni con un’ampia varietà di artisti sottolineano la sua curiosità, versatilità e determinazione a espandere continuamente i suoi orizzonti creativi.

Dua Lipa ha commentato: “Sento di essere cresciuta insieme a Nespresso. C’è sempre stata una macchina Nespresso a portata di mano – a casa con la mia famiglia, sul set o in una camera d’hotel - quindi collaborare con loro è stata davvero una decisione semplice. Amo il modo in cui esplorano sempre nuovi gusti e come trovano modi per evolversi come brand. Lavorare insieme è già stato davvero divertente, e questo è solo l’inizio”.

In arrivo una nuova campagna globale

Il 14 aprile, Nespresso presenterà Vertuo World, una nuova campagna globale su tutte le piattaforme, che segna l’inizio di una nuova era creativa per il brand. Con Dua Lipa come protagonista, la campagna introduce un’espressione moderna dell’impegno di Nespresso verso l’esplorazione e verso esperienze di caffè che vanno oltre l’ordinario. Oltre al ruolo centrale di Dua Lipa in questa nuova direzione, la campagna includerà anche una breve apparizione dello storico Ambassador George Clooney, per un legame familiare con l’eredità di Nespresso.

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