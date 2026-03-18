Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 18. marts 2026

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Peter Stoltz Nielsen, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Peter Stoltz Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 1:

Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Det har været et tilfredsstillende år, men der udbetales ikke udbytte for 2025. Banken ønsker at have kapital til at mindske afhængighed af fremmedkapital, tilbagekøbe DLR-aktier i 2027, og have kapital til fortsat vækst. Fremadrettet og særligt efter 2027 vil udbytte eller aktietilbagekøb blive overvejet ved særligt gode regnskabsår, når kapitalprocenten overstiger de kapitalmål bestyrelsen har.

Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2 og 3:

Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 29.755 blev vedtaget overført således:

Udbytte 0

Rente hybrid kernekapital 1.221

Henlagt til egenkapitalen 28.534

I alt anvendt 29.755

Dagsordenens punkt 4:

Peter Stoltz Nielsen fremlagde vederlagsrapporten til godkendelse og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:

Carsten Mortensen, Niels Lyngs, Lærke Wang Fiskbæk og Gitte Lund Ellebæk

Nyvalgt:

Jesper Holst Malmberg

Dagsordenens punkt 6:

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne nyvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og da der ikke indkom flere forslag, konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:

Forslag fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik.



A: Forslaget blev vedtaget.

B. Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

B: Forslaget blev vedtaget.

C. Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestemmelse om valgperiode for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes 15, stk. 4 udgår

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at følgende sætning i vedtægternes § 15, stk. 4 udgår: "Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen."

Baggrunden for forslaget er, at valgudvalget i henhold til gældende regler kan beslutte, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en kortere periode end 4 år alt efter hvad der findes mest hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete valgperiode, og den vedtægtsfastsatte valgperiode hindrer således den tiltænkte fleksibilitet. Forslaget medfører ingen ændringer i retten til at vælge medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der fortsat sker efter gældende regler.

C: Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 8:

Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt. På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

Hvidbjerg Banks bestyrelse - konstituering

På bestyrelsens konstituerende møde blev Henrik H. Galsgaard genvalgt som bestyrelsesformand og Lene M. Houe blev genvalgt som næstformand.

Derudover er Charlotte Harpøth og Stella Vestergaard genvalgt som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

