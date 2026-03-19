Haffner Energy sécurise 14 réservations initiales dans le cadre de son programme industriel CORE100

Une dynamique qui confirme l’appétit du marché pour des unités de production de carburants propres de taille intermédiaire, plus économiques et plus rapides à déployer

Vitry-le-François, France – 19 mars 2026, 8h00 (CET)

Un mois après son lancement, le programme CORE100 de Haffner Energy a enregistré 14 réservations initiales, démontrant l’appétence du marché pour ce nouveau modèle industriel. Les clients sont attirés par les unités C-iC du programme pour développer notamment des projets de biométhanol et d’hydrogène de taille intermédiaire à travers l’Europe.

CORE100 est un programme industriel de réservation portant sur 100 unités C-iC standardisées, commercialisées entre 1 990 000 et 4 970 000 euros HT. Il a été conçu pour lever les obstacles au financement des projets de carburants propres de taille intermédiaire grâce à des CAPEX réduits et des délais de développement accélérés.

Compte tenu de la capacité limitée de cette initiative, avec des créneaux de production répartis sur une période de trois ans, la demande devrait s’intensifier à mesure que les disponibilités diminuent. A plus de quatre mois de la clôture de la période de réservation, Haffner Energy considère que le programme est en bonne voie pour atteindre ses objectifs.

« Dans le contexte actuel d’instabilité géopolitique et d’insécurité énergétique, les projets décentralisés de carburants propres de taille intermédiaire, basés sur des biomasses résiduelles locales, prennent une importance croissante. La montée rapide des réservations confirme à la fois la pertinence de ce modèle et la vitesse à laquelle le marché désire l’adopter. En combinant sécurité et résilience — grâce à un découplage des énergies fossiles — avec compétitivité économique et décarbonation, cette gamme standardisée offre une proposition de valeur relativement unique sur le marché actuel », a déclaré Philippe Haffner, PDG de Haffner Energy.

CORE100 donne accès à trois types d’unités C-iC, capables de produire :

50 kg/h d’ hydrogène (400 tonnes par an) ;

(400 tonnes par an) ; 1 700 kW de gaz de synthèse purifié pour la production de méthanol ou de méthane ;

ou de ; 1 700 kW de gaz de synthèse pour la production d’énergie électrique et thermique.

Le programme est actuellement disponible dans les pays respectant les normes ISO, le système métrique et une fréquence électrique de 50 Hz (Europe et Afrique du Nord).

CAPEX réduits, délais raccourcis

CORE100 repose sur la fabrication en série de 100 unités standardisées, permettant :

une mutualisation complète de la recherche et du développement ;

complète de la recherche et du développement ; une standardisation poussée des équipements ;

poussée des équipements ; des négociations fournisseurs basées sur des volumes garantis ;

basées sur des volumes garantis ; une réduction significative des risques d’exécution.

Les bénéfices combinés de la production en série et de l’approche modulaire permettent :

une réduction du CAPEX de plus de 50% par rapport à une unité autonome (en plus des gains économiques liés à la modularité, détaillés dans le communiqué du 27 janvier 2026) ;

par rapport à une unité autonome (en plus des gains économiques liés à la modularité, détaillés dans le communiqué du 27 janvier 2026) ; une réduction supplémentaire de 30 % à 40 % liée à l’élimination des travaux de génie civil lourds, soit une réduction totale du CAPEX pouvant atteindre 65 % par rapport à des projets individuels ;

; une réduction des délais de réalisation des projets de quatre à six mois par rapport à des projets individuels.

Réduction significative des coûts de production de carburants propres

Dans des hypothèses économiques réalistes[1] et sans subvention, les niveaux de coûts[2] visés par la Société sont les suivants :

Hydrogène renouvelable : environ 2,34 €/kg , contre des coûts dépassant généralement 7 €/kg pour les projets d'électrolyse décentralisée ;

, contre des coûts dépassant généralement 7 €/kg pour les projets d'électrolyse décentralisée ; Gaz de synthèse thermique : inférieur au coût de l'énergie produite par une chaudière à biomasse classique ;

inférieur au coût de l'énergie produite par une chaudière à biomasse classique ; Gaz de synthèse destiné à la conversion : compétitif pour la production de biométhanol ou de biométhane par rapport aux autres solutions à grande échelle.

« Le programme CORE100 propose une approche particulièrement attractive pour accélérer les projets de carburants propres. La combinaison d’unités industrielles standardisées, de CAPEX réduits et de délais d’exécution raccourcis est particulièrement intéressante pour des développeurs comme nous travaillant sur des projets de biométhanol et d’hydrogène », a déclaré Luiz Filho, PDG du développeur de projets de carburants propres H2Verde.

La période de réservation se poursuit jusqu’au 30 juillet 2026. Une fois le programme confirmé, les réservations seront converties en commandes fermes et lancées en production selon le calendrier suivant :

15 unités entre le 15 septembre 2026 et le 14 septembre 2027 ;

30 unités entre le 15 septembre 2027 et le 14 septembre 2028 ;

55 unités entre le 15 septembre 2028 et le 14 septembre 2029.

Plus les clients réservent tôt, mieux ils pourront obtenir le créneau qu’ils désirent.

La capacité de production étant entièrement allouée sur trois ans, les clients ne participant pas au programme pourraient devoir attendre après 2030 pour accéder à ce type d’unité.

Avec un nombre limité d’unités disponibles, les entreprises intéressées sont invitées à contacter rapidement Haffner Energy afin de sécuriser un créneau de production à l’adresse suivante : sales@haffner-energy.com.

Pour plus d’informations sur CORE100 : https://www.haffner-energy.com/fr/core100/

Informations complémentaires :

Communiqué de presse du 18 février 2026 : Haffner Energy ouvre CORE100, un programme industriel de réservationde plus de 300 millions d’euros de ventes sur trois ans

Communiqué de presse du 27 janvier 2026 : Haffner Energy lance la gamme C-iC, conçue pour déverrouiller le financement des projets de biocarburants de taille intermédiaire

Communiqué de presse du 17 novembre 2025 : Haffner Energy dévoile la génération H6

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise spécialisée dans le domaine des biocarburants durables. Dotée de 33 ans d’expérience, elle a développé une expertise de décarbonation de la mobilité et de l’industrie par la production de biocarburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (SAF), ainsi que du gaz, de l’hydrogène, du méthanol et du méthane renouvelables. L’entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique.

Pour plus d’informations : http://www.haffner-energy.com

Relations presse

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Equipe commerciale

sales@haffner-energy.com

Relations investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

NOTES :

[1] Biomasse diversifiée résiduelle (humidité jusqu’à 50%) à 21€/MWh PCI, électricité à 80€/MWh, vente du CO 2 biogénique à 95€/MWh.

[2] LCOE : levelized cost of energy. C’est la formule normalisée pour préciser qu’il s’agit d’un coût complet, intégrant le coût de l’énergie primaire, l’amortissement du CAPEX et les OPEX. Le LCOE est à distinguer du prix de vente de l’énergie, qui prend en considération le coût du financement et la rémunération du capital investi par les développeurs du projet.

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