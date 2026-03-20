KH Group Oyj

Pörssitiedote 20.3.2025 klo 8.45

KH Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025

VAHVA PÄÄTÖS VUODELLE 2025

Tämä on tiivistelmä vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com.

KH Group loka–joulukuu 2025

Liikevaihto oli 63,3 (61,7) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,2 (3,4) milj. euroa.

Liikevoitto oli 3,9 (3,1) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 2,1 (2,7) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) jatkuvista toiminnoista oli 0,03 (0,04) euroa.

KH Group tammi–joulukuu 2025

Liikevaihto oli 204,5 (194,0) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,4 (7,2) milj. euroa.

Liikevoitto oli 5,2 (5,8) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,0 (1,4) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) jatkuvista toiminnoista oli 0,01 (0,02) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 0,86 (0,84) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 0,1 % (-46,6 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 3,6 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 137,5 % (283,4 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 117,8 % (177,3 %)

Toimitusjohtaja Carl Haglund:

Vahva loppuvuosi

Liiketoiminnallemme vuosi 2025 oli kaksijakoinen. Alkuvuonna sekä KH-Koneiden että NRG:n toimintaympäristöt olivat haastavia. Suomessa pelastusajoneuvojen tilauksia oli vähemmän kuin normaalisti ja päätimmekin siinä vaiheessa sopeuttaa ja tehostaa toimintaa käynnistämällä Sauruksella muutosneuvottelut. Kesällä Sauruksen tilauskanta kuitenkin kasvoi merkittävästi Puolustusvoimien tehtyä mittavan 15 pelastusajoneuvon tilauksen ja loppuvuoden aikana kauppoja voitettiin hyvin kautta linjan. Ruotsissa Sala Brandin tilanne oli tasaisempi ja vuoden lopulla koko NRG:n tilauskanta oli jo ennätystasolla.

KH-Koneiden alkuvuosi oli alavireisen markkinan tahdittamana hieman vaisu mutta suunta muuttui syksyn aikana ja toteutetut toimenpiteet siivittivät myynnin kasvuun loppuvuoden aikana. Viimeisestä vuosineljänneksestä tulikin sekä KH-Koneissa että NRG:ssä merkittävästi ennakoitua parempi ja alkusyksyn negatiivinen tulosvaroitus kääntyi talvella 2026 positiiviseksi tulosvaroitukseksi. Kovan loppukirin ansiosta vuoden 2025 liikevaihtomme oli 204,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua 5 % edellisvuodesta. Vertailukelpoista liikevoittoa kertyi 6,4 miljoonaa euroa jääden 11 % vuoden 2024 luvusta.

KH Group muuttaa muotoaan

KH Groupin kolme vuotta sitten käynnistämä strateginen muutos sijoitusyhtiöstä teolliseksi konserniksi on loppusuoralla. Yhtiö oli alun perin pörssilistattu pääomasijoittaja. Pari vuotta sitten todettiin, että tavoitteena on luoda pörssilistattu teollinen monialayhtiö ja silloinen nimi Sievi Capital muuttui KH Groupiksi. Tämän jälkeen yhtiö irtautui logistiikkatoimija Logistikaksesta, rakennuttajatoimisto HTJ:stä ja viimeisenä syksyllä 2025 huonekaluketju Indoor Groupista. Irtaantumisten myötä muutosmatkamme lähestyy jo maaliviivaa. Viimeisimmän strategiapäivityksen myötä konsernilla on tulevaisuudessa kaksi liiketoiminta-aluetta: rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group.

Katse omistaja-arvon kasvuun

Strategisen muutoksen ja toteutettujen irtautumisten myötä voimme nyt panostaa entistä vahvemmin KH-Koneiden ja NRG:n kehittämiseen. Strategiamme taustalla on tavoitteemme selkeyttää konsernin toimintaa ja kiihdyttää omistaja-arvon kasvua. Tulemme vahvistamaan myös rahoitusasemaamme, virtaviivaistamaan organisaatiotamme ja vähentämään kuluja.

Vuoden 2026 aikana liiketoiminta-alueiden keskiössä ovat mahdollisimman kannattava kasvu sekä konsernin muutoksen loppuunsaattaminen. Ohjeistus vuodelle 2026 on seuraava: yhtiö arvioi, että vuonna 2026 sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto kasvavat verrattuna vuoteen 2025.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

KH Group päivitti strategiaansa lokakuussa 2025. Joulukuussa 2022 julkistetun strategian mukaisesti KH Groupin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua strategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista.

Strategiapäivityksen myötä KH Group ei jatkossa aktiivisesti tavoittele Nordic Rescue Groupin myyntiä. Sekä KH-Koneiden että NRG:n liiketoimintoja kehitetään osana maanrakennuskoneisiin ja pelastusajoneuvoihin keskittyvää konsernia.

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Ohjeistus vuodelle 2026 on seuraava: yhtiö arvioi, että vuonna 2026 sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto kasvavat verrattuna vuoteen 2025.

Hallituksen ehdotus voitonjaosta ja varsinainen yhtiökokous 2026

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 15 370 903,88 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne ja odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana.

KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 5.5.2026. Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erillisenä tiedotteena.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Helmikuussa 2026 KH Group tiedotti, että Tuomas Myllynen aloittaa KH-Koneiden toimitusjohtajana viimeistään 1.8.2026. Nimitys ajankohtaistui, kun yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Teppo Sakari ilmoitti jättävänsä tehtävän vuoden 2026 aikana ja jatkavansa tämän jälkeen yhtiön neuvonantajana.

Tulosjulkistustilaisuus

KH Group järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun webcast-tilaisuudenuuden 20.3 klo. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://khgroup.events.inderes.com/q4-2025 Esitysaineisto ja webcast-tallenne ovat saatavilla KH Groupin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Liite