Síldarvinnslan hf. - Niðurstöður aðalfundar 19. mars 2026

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. var haldinn í Safnahúsinu í Neskaupstað og rafrænt þann 19. mars 2025. Mætt var fyrir um 88 % atkvæða.
Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum fundarins:
Ársreikningar
Aðalfundur samþykkti ársreikning samstæðu félagsins og móðurfélagsreikning vegna ársins 2025.
Tillaga um greiðslu arðs
Samþykkt var að arðgreiðsla á árinu 2026 vegna rekstrarársins 2025 verði 1,67 kr. á hlut eða 3.075 milljónir kr. (um 24,6 milljónir USD á lokagengi ársins 2025). Arðurinn verður greiddur 25. mars 2026. Réttur hluthafa til arðgreiðslu miðast við hlutaskrá 23. mars 2026.
Tillaga um starfskjarastefnu
Tillaga að starfskjarastefnu var lögð fram og var hún samþykkt.
Ákvörðun um þóknun til stjórnar félagsins
Samþykkt var að stjórnarlaun vegna ársins 2026 verði sem hér segir: Formaður verði með kr. 750.000 á mánuði en aðrir stjórnarmenn með 500.000. Varamenn verði með kr. 250.000 á mánuði.
Kosning stjórnar félagsins
Í stjórn félagsins voru kjörin: Anna Guðmundsdóttir, Baldur Már Helgason, Erla Ósk Pétursdóttir, Guðmundur Rafnkell Gíslason og Þorsteinn Már Baldvinsson. Varamenn: Ingi Jóhann Guðmundsson og Katla Þorsteinsdóttir. Samsetning stjórnar uppfyllir ákvæði laga og samþykkta félagsins um kynjahlutfall.
Kosning endurskoðenda
Samþykkt var að endurskoðandi félagsins fyrir næsta ár verði endurskoðunarfélagið PricewaterhouseCoopers ehf.
Tillaga um endurskoðunarnefnd
Samþykkt var tillaga stjórnar um tilnefningu nefndarmanns í endurskoðunarnefnd. Tilnefndur var Guðmundur Kjartansson, löggiltur endurskoðandi.
Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum
Aðalfundur samþykkti að framlengja heimild stjórnar félagsins til að kaupa eigin hluti í félaginu til næstu átján mánaða.
Samfélagsskýrsla Síldarvinnslunnar 2025
Samfélagsskýrsla Síldarvinnslunnar fyrir árið 2025 var gefin út og kynnt á aðalfundi félagsins í Neskaupstað. Þetta er í sjöunda sinn sem skýrslan er gefin út og mikilvægur liður í upplýsingagjöf félagsins um áhrif þess á nærsamfélög og umhverfið. Í skýrslunni má meðal annars finna nákvæmt umhverfisbókhald fyrir árið 2025 og aðrar mikilvægar upplýsingar sem tengjast stjórnarháttum, sjálfbærni og samfélagsmálum. Í skýrslunni má finna helstu áfanga ársins 2025, yfirlit um samfélagsverkefni sem félagið studdi á árinu 2025 og samfélagsspor sem félagið skildi eftir sig á árinu.
Upplýsingar í skýrslunni ná til Síldarvinnslunnar og dótturfélaga á Íslandi. Sem fyrr tekur skipulag skýrslunnar mið af leiðbeiningum frá Nasdaq Ísland kauphöllinni um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja með sérstaka áherslu á sjálfbærni. Við gerð skýrslunnar var einnig horft til þeirra áhersluatriða sem felast í sjálfbærnistefnu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).
Umsvif Síldarvinnslunnar hafa aukist á síðustu árum og félagið er í dag einn mikilvægasti atvinnurekandi í þeim samfélögum sem samstæðan starfar. Kjarni starfseminnar fer fram á landsbyggðinni og félagið er stærsta skráða félagið í Nasdaq kauphöllinni sem staðsett er utan höfuðborgarsvæðisins. Samfélagsskýslan er mikilvægur liður í því að greina hvað er vel gert og hvar eru tækifæri til umbóta, því ávallt eru möguleikar til að gera betur.
Gunnþór Ingvason, forstjóri Síldarvinnslunnar:
„Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er mikilvægt, að stuðla að auknu gagnsæi og segja frá því hvernig starfsemi félagsins hefur áhrif á umhverfi og samfélög. Ófjárhagslegar upplýsingar vegna starfsemi félagsins eru ekki síður mikilvægar en fjárhagslegar. Við höfum nú gefið skýrsluna út sjö ár í röð og hún er orðin mikilvæg varða í starfsemi félagsins.
Skýrslan er fræðandi um fjölbreytta anga starfseminnar og er gott og aðgengilegt yfirlit stjórnarhætti, umhverfisáhrif, sögu og samfélagsspor. Síldarvinnslan vill vera í fararbroddi á sviði samfélagslegrar ábyrgðar. Allt frá stofnun félagsins árið 1957 hefur fyrirtækið verið kjölfestufyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi og því fylgir mikil ábyrgð. Síldarvinnslan er einn af stærstu atvinnurekendum á Austurlandi og starfsemi fyrirtækisins hefur veruleg áhrif á þau samfélög sem hún starfar í.“
Samfélagsskýrslan er meðfylgjandi.
