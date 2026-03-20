Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

Tallinna linn on otsustanud alates 23.03.2026 kutsuda tagasi linna poolt ettevõtte nõukokku määratud liikmed Priit Lello ja Karolina Ebba Anna Ullmani ning määrata samast kuupäevast uuteks nõukogu liikmeteks Andrei Korobeiniku ja Urmas Reinsalu. Uute nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 22.03.2029.

Andrei Korobeinik on IT-ettevõtja, Riigikogu liige, Pärnu linnavolikogu esimees ja Keskerakonna liige. Ta ei oma Tallinna Vee aktsiaid.

Urmas Reinsalu on Riigikogu liige ning endine justiitsminister. Ta on lõpetanud õigusteaduse eriala Tartu Ülikoolis. Urmas Reinsalu on Isamaa erakonna liige. Ta ei oma Tallinna Vesi aktsiaid.

