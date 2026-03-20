HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Février 2026

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Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informationsNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote
27 février 2026

3.061.222

Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 742 852
Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 662 866

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

Pièce jointe


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2026 02 27 Droitsdevote
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