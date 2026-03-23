Dato 23. marts 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 12
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|159.300
|1.624,58
|258.795.057
|16. marts 2026
|6.700
|1.506,19
|10.091.473
|17. marts 2026
|6.700
|1.502,36
|10.065.812
|18. marts 2026
|6.500
|1.511,03
|9.821.695
|19. marts 2026
|6.700
|1.495,75
|10.021.525
|20. marts 2026
|6.700
|1.498,58
|10.040.486
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|192.600
|1.603,51
|308.836.048
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.300.747
|1.390,60
|1.808.820.214
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.300.747 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 5,12 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
