Årsrapport 2025

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 23. marts 2026 behandlet og godkendt årsrapporten for 2025.



År 2025 i hovedtræk:

En nettoomsætning på 1.344,7 mio. kr. mod 1.320,9 mio. kr. sidste år (+2%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 281,2 mio. kr. mod 271,2 mio. kr. sidste år (+4%).

Et resultat før skat på 156,3 mio. kr. mod 155,4 mio. kr. sidste år (+1%).

Et besøgstal på 4.304.000 mod 4.250.000 sidste år (+1%).



“Resultatet for 2025 er meget tilfredsstillende og vidner om en stærk kommerciel udvikling kombineret med en målrettet omkostningsstyring. Det giver os et solidt udgangspunkt for de investeringer, der skal udvikle Tivoli videre. I sommeren 2026 åbner et spektakulært tematisk område – den største samlede investering i et forlystelsesområde i Tivolis historie – med nye oplevelser, madkoncepter og forlystelser. Samtidig fortsætter vi med at styrke Tivolis kultur- og koncertprogram. Vi har i de senere år investeret målrettet i både gæsteoplevelsen og i Havens udvikling, og i år kulminerer det med bl.a. et stærkt program af danske og internationale kunstnere og 15 Michelin-stjerner samlet i Haven. Ambitionen er fortsat klar: at skabe oplevelser, der sætter København på verdenskortet – og hvor tradition og fornyelse mødes, når gæster fra hele verden besøger Tivoli.”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Tivoli åbner sommersæsonen den 27. marts 2026.



Forventninger til 2026

I tråd med fondsbørsmeddelelsen af 15. januar 2026 forventer Tivoli i 2026 et aktivitetsniveau på niveau med 2025, en omsætning i niveauet 1.400 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 145 mio. kr.

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

