KH Group Oyj

Pörssitiedote 23.3.2026 klo 15.15

Muutos KH Groupin johtoryhmässä: Talousjohtaja Tommi Rötkin siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

KH Groupin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tommi Rötkin on päättänyt siirtyä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle viimeistään kesäkuussa 2026. Tommi Rötkin on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2020 ja talousjohtajana kesäkuusta 2024 alkaen.

”Haluan kiittää Tommia hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella ja erityisesti vahvasta panoksesta strategiamuutoksen läpiviennissä. Toivotan Tommille onnea ja menestystä uusiin ammatillisiin haasteisiin,” sanoo KH Groupin toimitusjohtaja Carl Haglund.

Uuden talousjohtajan haku on käynnistynyt. Uusi talousjohtaja rekrytoidaan vastaamaan konsernin päivitettyä strategiaa.

"Lämmin kiitos kaikille kollegoille ja yhteistyökumppaneille yhteisistä vuosista. Toivotan KH Groupille kaikkea hyvää myös tulevaisuudessa", Tommi Rötkin toteaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.