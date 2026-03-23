Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie
Ieper, België – 23 maart 2026, 17.45 uur CET
Melexis meldt de aankoop van 23.500 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 16 maart 2026 tot 20 maart 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.
|Inkoopdatum
|Aantal verworven aandelen
|Gemiddelde prijs (€)
|Laagste prijs (€)
|Hoogste prijs (€)
|Aankoop bedrag (€)
|16/3/2026
|4.500
|53,57
|53,25
|54,00
|241.062
|17/3/2026
|4.500
|52,94
|52,25
|53,60
|238.252
|18/3/2026
|4.500
|53,31
|52,95
|54,15
|239.876
|19/3/2026
|5.000
|50,86
|50,50
|52,20
|254.293
|20/3/2026
|5.000
|50,92
|50,60
|51,90
|254.598
|TOTAAL
|23.500
|52,26
|50,50
|54,15
|1.228.081
Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 191.300 eigen aandelen aangekocht.
Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 1.022.791 eigen aandelen in bezit.