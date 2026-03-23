Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 23 maart 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 23.500 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 16 maart 2026 tot 20 maart 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 16/3/2026 4.500 53,57 53,25 54,00 241.062 17/3/2026 4.500 52,94 52,25 53,60 238.252 18/3/2026 4.500 53,31 52,95 54,15 239.876 19/3/2026 5.000 50,86 50,50 52,20 254.293 20/3/2026 5.000 50,92 50,60 51,90 254.598 TOTAAL 23.500 52,26 50,50 54,15 1.228.081

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 191.300 eigen aandelen aangekocht.

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 1.022.791 eigen aandelen in bezit.