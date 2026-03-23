Information réglementée

Paris, 23 mars 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/20 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 16 mars au 20 mars 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 16-Mar-26 NL0015001W49 43 500 10,5251 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 16-Mar-26 NL0015001W49 31 500 10,5093 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Mar-26 NL0015001W49 5 500 10,5170 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Mar-26 NL0015001W49 39 201 10,7073 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 17-Mar-26 NL0015001W49 32 198 10,7616 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Mar-26 NL0015001W49 4 500 10,6772 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Mar-26 NL0015001W49 48 170 10,4047 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 18-Mar-26 NL0015001W49 29 323 10,4103 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Mar-26 NL0015001W49 5 400 10,3587 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Mar-26 NL0015001W49 45 959 10,2286 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 19-Mar-26 NL0015001W49 32 779 10,2242 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Mar-26 NL0015001W49 5 262 10,2356 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Mar-26 NL0015001W49 43 500 10,3680 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 20-Mar-26 NL0015001W49 33 500 10,3489 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Mar-26 NL0015001W49 5 000 10,3377 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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