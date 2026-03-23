DECLARATION EXERCICE 2026/20 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 23 mars 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/20 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 16 mars au 20 mars 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8516-Mar-26NL0015001W4943 50010,5251XPAR
213800RQNIQT48SEEO8516-Mar-26NL0015001W4931 50010,5093DXE
213800RQNIQT48SEEO8516-Mar-26NL0015001W495 50010,5170TQE
213800RQNIQT48SEEO8517-Mar-26NL0015001W4939 20110,7073XPAR
213800RQNIQT48SEEO8517-Mar-26NL0015001W4932 19810,7616DXE
213800RQNIQT48SEEO8517-Mar-26NL0015001W494 50010,6772TQE
213800RQNIQT48SEEO8518-Mar-26NL0015001W4948 17010,4047XPAR
213800RQNIQT48SEEO8518-Mar-26NL0015001W4929 32310,4103DXE
213800RQNIQT48SEEO8518-Mar-26NL0015001W495 40010,3587TQE
213800RQNIQT48SEEO8519-Mar-26NL0015001W4945 95910,2286XPAR
213800RQNIQT48SEEO8519-Mar-26NL0015001W4932 77910,2242DXE
213800RQNIQT48SEEO8519-Mar-26NL0015001W495 26210,2356TQE
213800RQNIQT48SEEO8520-Mar-26NL0015001W4943 50010,3680XPAR
213800RQNIQT48SEEO8520-Mar-26NL0015001W4933 50010,3489DXE
213800RQNIQT48SEEO8520-Mar-26NL0015001W495 00010,3377TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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