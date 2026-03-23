Planisware - Déclaration des transactions sur actions propres - 16 au 20 mars 2026

Statement of own shares dealings
Déclaration des transactions sur actions propres
Name and address of the Company: Planisware SA
Dénomination sociale de l’émetteur : 200 avenue de Paris
92320 Châtillon
France
(ISIN code : FR001400PFU4)
|Issuer’s
name
Nom de l'émetteur
|Issuer’s identifying code
Code Identifiant de l'émetteur
|Date of transaction
Jour de la transaction
|Identifying code of financial instrument
Code identifiant de l'instrument financier
|Aggregated daily volume (in number of shares)
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Daily weighted average price of the purchased shares
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Market (MIC code)
Marché
|PLANISWARE SA
|PLNW
|16/03/2026
|FR001400PFU4
|10,000
|15.7300 €
|XPAR
|PLANISWARE SA
|PLNW
|17/03/2026
|FR001400PFU4
|10,000
|15.5800 €
|XPAR
|PLANISWARE SA
|PLNW
|18/03/2026
|FR001400PFU4
|25,000
|15.3000 €
|XPAR
|PLANISWARE SA
|PLNW
|19/03/2026
|FR001400PFU4
|32,500
|15.1800 €
|XPAR
|PLANISWARE SA
|PLNW
|20/03/2026
|FR001400PFU4
|33,500
|14.7400 €
|XPAR
|TOTAL
|111,000
|15.1598 €
Pièce jointe