Déclaration des transactions sur actions propres

 | Source: Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 16 et le 20 mars 2026

Paris – 23 mars 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Nom du PSICode identifiant du PSIDevise
Publicis Groupe SA2138004KW8BV57III342FR0000130577BOFA SECURITIES EUROPE SA549300FH0WJAPEHTIQ77EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)Montant brut journalier d'acquisition (EUR)Code identifiant marché
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/03/202661 44475,39454 632 539,66XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/03/202656 98275,35244 293 730,46XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/03/202689 46472,57286 492 652,98XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/03/202686 29172,30206 239 011,88XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/03/2026144 44070,669710 207 531,47XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/03/2026---TQEX
* arrondi à quatre décimales Total:438 62172,649231 865 466,44 

propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
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Reporting hebdomadaire 23 mars 2026
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