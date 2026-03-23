Technologies D-BOX annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D‑BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l’avis d’intention de la Société de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCN »).

L’OPRCN débutera le 27 mars 2026 et prendra fin le 26 mars 2027, ou à une date antérieure si la Société complète ses achats conformément à l’avis d’intention déposé auprès de la TSX. Dans le cadre de l’OPRCN, la Société est autorisée à racheter jusqu’à 20 960 088 actions ordinaires de catégorie A (sur les 222 939 072 actions ordinaires de catégorie A en circulation au 20 mars 2026), ce qui représente environ 10 % du flottant public de 209 600 883 actions ordinaires de catégorie A au 20 mars 2026, au moyen d’achats dans le cours normal des activités effectués par l’entremise des installations de la TSX et/ou de systèmes canadiens de négociation parallèles. Les achats quotidiens à la TSX seront limités à un maximum de 193 502 actions ordinaires de catégorie A, représentant 25 % du volume quotidien moyen des opérations à la TSX pour les six mois terminés le 28 février 2026 (soit 774 009 actions ordinaires de catégorie A), sauf lorsque des achats sont effectués conformément à l’exception relative aux achats en bloc prévue par les règles de la TSX. Toutes les actions ordinaires de catégorie A rachetées par la Société dans le cadre de l’OPRCN seront annulées.

En décidant d’établir l’OPRCN, la Société estime que le cours des actions ordinaires de catégorie A peut, à l’occasion, ne pas refléter pleinement leur valeur intrinsèque et, en conséquence, l’achat des actions ordinaires de catégorie A serait dans l’intérêt de la Société. La Société maintient une solide position de trésorerie, et le conseil d’administration de D‑BOX estime que le rachat d’actions aux fins d’annulation est une utilisation attrayante et efficace du capital disponible pour accroître la valeur à long terme pour les actionnaires.

Les achats seront effectués par la Société conformément aux exigences de la TSX, et le prix que la Société paiera pour toute action ordinaire de catégorie A sera le cours du marché de ladite action au moment de l’acquisition. Le nombre réel d’actions ordinaires de catégorie A pouvant être rachetées dans le cadre de l’OPRCN et le moment de tels achats seront déterminés par la direction de la Société, sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables et des règles de la TSX. La Société peut choisir de suspendre ou d’interrompre les rachats d’actions ordinaires de catégorie A à tout moment, conformément aux lois applicables. Aucune assurance ne peut être donnée que des achats d’actions ordinaires de catégorie A seront effectués dans le cadre de l’OPRCN.

La Société conclura un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec son courtier désigné afin de faciliter l’achat de ses actions ordinaires de catégorie A pendant les périodes où la Société serait normalement restreinte dans l’achat de ses titres en raison de restrictions réglementaires ou aux termes de ses politiques en matière d’opérations d’initiés. Le RAAA constituera un « plan automatique » aux fins de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et aura été préapprouvé par la TSX.

La Société n’a pas racheté de ses titres dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des 12 derniers mois.

À PROPOS DE D‑BOX

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D‑BOX Technologies inc.

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, entre autres, des déclarations concernant les plans, activités, objectifs, opérations, stratégie, perspectives d’affaires, rendement financier et situation financière futurs de la Société, ou les hypothèses sous‑jacentes à l’un ou l’autre de ce qui précède. Les énoncés prospectifs comprennent également l’intention de la Société de mener une OPRCN; le calendrier, les méthodes et la quantité de tout achat dans le cadre de l’OPRCN; l’intention de la Société de conclure un RAAA; le financement envisagé de l’OPRCN et la disponibilité des liquidités pour les rachats; et les avantages attendus de l’OPRCN. Dans le présent document, des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « fera », « vraisemblablement », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « estimer » et des mots similaires, ainsi que la forme négative de ceux‑ci, servent à identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être lus comme des garanties de rendement ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indications exactes quant à savoir si, ni quand, un tel rendement futur sera atteint. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les changements des conditions du marché; les changements dans les activités, l’exploitation ou le rendement financier de la Société; la disponibilité des liquidités pour financer l’OPRCN; la capacité de la Société d’exécuter sa stratégie d’OPRCN, y compris par l’entremise du RAAA et la capacité continue du RAAA de fonctionner comme prévu; l’obtention des approbations nécessaires de la TSX; et la conjoncture économique et politique générale. La Société avertit que la liste de facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive. La Société met en garde le lecteur que la liste de facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans l’information prospective ou sous-entendues par celle-ci sont examinés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l’exigent, la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué pour tenir compte d’informations, d’événements, de circonstances subséquents ou autrement.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits ci‑dessus ne sont pas les seuls susceptibles de l’affecter. Des risques et incertitudes supplémentaires qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou que la Société considère actuellement comme non significatifs pourraient également avoir un effet défavorable important sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société.