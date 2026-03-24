Til Nasdaq Copenhagen A/S 24. marts 2026

Meddelelse nr. 27/2026

Succession i Jyske Realkredit A/S

Direktør Torben Hansen har efter 25 års ansættelse i Jyske Realkredit ønsket at gå på pension. Han fratræder sin stilling pr. 1. juni 2026.

Torben Hansen startede sin karriere i den finansielle sektor i 1979 og blev i 2001 ansat som kreditdirektør i BRFkredit, der senere skiftede navn til Jyske Realkredit. I 2018 blev han medlem af direktionen i Jyske Realkredit.

Administrerende direktør Anders Lund Hansen udtaler:

” Torben har gennem mange år været en markant faglig kapacitet i Jyske Realkredit og en vigtig sparringspartner i direktionen. Han har bidraget med høj analytisk styrke og et klart fokus på balancen mellem marked og risiko. Jeg vil gerne takke Torben for hans indsats og samarbejde og ønsker ham alt det bedste fremover.”

Direktionen i Jyske Realkredit vil herefter bestå af administrerende direktør Anders Lund Hansen og direktør Lisbeth Arentzen.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Kontakt: Anders Lund Hansen, administrerende direktør, Jyske Realkredit tlf. +45 89 89 92 20.