RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-03-24
Start date2026-03-25
Maturity date2026-04-01
Interest rate, %1.75
Offered volume, SEK bn515.0
Total bid amount, SEK bn426.2
Accepted volume, SEK bn426.2
Number of bids14
Percentage allotted, %100.00



