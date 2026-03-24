|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-03-24
|Start date
|2026-03-25
|Maturity date
|2026-04-01
|Interest rate, %
|1.75
|Offered volume, SEK bn
|515.0
|Total bid amount, SEK bn
|426.2
|Accepted volume, SEK bn
|426.2
|Number of bids
|14
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank
-
