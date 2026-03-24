EXP a permis à ses clients d'économiser près de 18,6 millions de kWh et plus de 6M$

SHERBROOKE, Québec, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2024, les projets menés par les clients d’EXP et soumis à Hydro-Québec dans le cadre de programmes d’efficacité énergétique ont permis d’obtenir plus de 6 M$ en appuis financiers. Grâce à son expérience éprouvée en gestion énergétique, EXP a accompagné ses clients dans la réduction de leur facture d’électricité, tout en contribuant à des économies d’énergie pour l’ensemble de la société québécoise, totalisant près de 18 573 000 kWh.

« L’efficacité énergétique est un levier important dans la transition énergétique du Québec. Notre expertise nous permet d’accompagner et d’encourager nos clients et partenaires à mettre en place des solutions innovantes qui leur permettront de réduire leurs émissions de carbone et leur consommation d’énergie, en plus d’accéder à des subventions. Tout le monde y gagne », affirme Julie Pellerin, directrice, Transition énergétique.

La participation d’EXP aux programmes d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec en chiffres

Appuis financiers versés aux clients

d’EXP par Hydro-Québec Économies d’énergie réalisées 2024 2025 2024 2025 4 702 000 $ 1 321 000 $ 14 263 000 kWh 4 310 000 kWh



EXP est fière de contribuer à l’effort collectif et travailler en étroite collaboration avec plusieurs parties prenantes pour un avenir énergétique durable.

Pour en apprendre davantage au sujet de l’expertise d’EXP en développement durable et en gestion de l’énergie : www.exp.com.

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com.

Personne-ressource pour les médias

Mireille Simard

EXP | Cheffe de service, Communications — Québec

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