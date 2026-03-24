Nr. 8/2026 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 24. marts 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2026





Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling 2026





Den 24. marts 2026, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2025.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2025 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2025 blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2026 blev godkendt af generalforsamlingen. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2026 modtage 250.000 kr. i basisvederlag.

I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag vil bestå af basisvederlaget x 1,75.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen, Joanna L. Iwanowska-Nielsen og Brian Winther Almind til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt af generalforsamlingen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog valg af Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32895468, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, som revisor for Selskabet.

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelse eller direktion

Ingen forslag til behandling.

Forslag fra aktionærer

Bestyrelsen havde modtaget nedenstående forslag fra aktionær Lars Haag:

”Bestyrelsen i Cemat pålægges af generalforsamlingen snarest at påbegynde tilbagekøb af egne aktier på op til 10 pct. af selskabets aktiekapital.”

Bestyrelsen oplyste, at de ikke kunne støtte forslaget. Det blev uddybet, at det er et bestyrelsesanliggende at beslutte, hvornår og i hvilket omfang en bemyndigelse til at købe egne aktier skal udnyttes. Herudover opstiller selskabsloven en række betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med køb af egne aktier. Generalforsamlingen kan efter selskabsloven ikke fravige disse betingelser, såfremt de ikke er opfyldt.

Forslaget blev ikke vedtaget på generalforsamlingen.

Eventuelt

Intet til behandling.





Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.15.





Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.





Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand





Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil