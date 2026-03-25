RÉAFFECTATION D’ACTIONS AUTO-DÉTENUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le Conseil d'administration d’OVH Groupe S.A. a décidé, lors de sa réunion du 20 mars 2026, de réaffecter environ 850 000 actions OVH auto-détenues, initialement affectées aux objectifs de couverture des plans d'actionnariat salarié, à l’objectif de remise ultérieure d'actions à titre de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe.

À l'issue de cette réaffectation et à la date du Conseil d’administration, environ 1 315 228 actions étaient affectées à l’objectif de livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance et d’attribution ou de cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe dans les conditions prévues par la loi.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

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