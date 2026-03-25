Årsrapport 2025: Et særdeles udfordrende år for FirstFarms A/S

Gode udbytter og høj effektivitet tynges af mund- og klovesyge (FMD) og lave salgspriser. Omsætning og indtjening er ikke tilfredsstillende, men er stærkt påvirket af FMD i Slovakiet og lavere priser på grise, mælk og afgrøder end oprindelig forventet.

FirstFarms har i 2025 realiseret:

En omsætning på 379 mDKK (2024: 454 mDKK)

Et EBITDA på 79 mDKK (2024: 105 mDKK)

Et EBIT på 13 mDKK (2024: 43 mDKK)

Et resultat efter skat på -21 mDKK (2024: 16 mDKK)

Egenkapitalen er øget fra 819 mDKK til 899 mDKK, primært som følge af konvertering af obligationer på 92 mDKK. Koncernen ender således med en soliditetsgrad på 51,5% ved udgangen af 2025.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2025. Bestyrelsen indstiller til, at der ikke betales ordinært udbytte.

Det er konsekvenserne af lave priser i alle driftsgrene og FMD-udbruddet i selskabets malkekvægsbesætning i Slovakiet, der er den primære årsag til, at 2025-resultatet ikke lever op til de oprindelige forventninger. Der er i året modtaget tilskud til indkøb af dyr på 36 mDKK. Beløbet forventes indtægtsført i 2030, når betingelserne for tilskuddet er opfyldt.

“Vi har i FirstFarms et stærkt finansielt fundament – klar til nye investeringer i blandt andet jord i Rumænien der kan sættes under vanding”, siger Co-CEO Michael Hyldgaard.

2025 bød på store investeringer i FirstFarms

I Rumænien blev udbygningen af siloanlægget færdiggjort, og udvidelsen af vandingsanlægget med 700 hektar blev taget i brug. Byggeriet af mejeriet i Slovakiet blev grundet FMD sat på hold i 6 måneder, men genoptaget i september måned, efter at farmen i Plavecky Stvrtok, af myndighederne, blev erklæret fri for smitte.

Status efter FMD

De første dyr kom tilbage til Plavecky Stvrtok i begyndelsen af december 2025.

“Det er af afgørende betydning, at vi fokuserer på genopbygningen af kvægbesætningen i Slovakiet og får opstartet produktionen på mejeriet. Vi forventer at have det samme antal malkekøer, som før FMD, i løbet af andet halvår 2026, men ydelsen vil først være på det tidligere høje niveau i løbet af 2027”, siger Co-CEO Søren Bredvig.

Forventninger til 2026

FirstFarms forventer i 2026 at levere et EBITDA i spændet 60-110 mDKK og et EBIT på -10-+40 mDKK. Forventningen er baseret på stigende grisepriser i forhold til det nuværende niveau, jf. SEGES’ prisprognose. Mælkeprisen faldt drastisk og uventet i løbet af Q4 2025. Forventningen er, at priserne igen vil stige i løbet af Q2/Q3 2026. Der er stor volatilitet i markedspriserne og dyrkningsbetingelserne for FirstFarms’ produkter, og som følge heraf et stort resultatspænd i forventningerne.

