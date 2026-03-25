CEO FRATRÆDER, INTERIM CEO UDNÆVNT SOM LED I SUCCESSION





SELSKABSMEDDELELSE nr. 11 - 25. marts 2026

DFDS' CEO-successionsproces blev indledt 6. november 2025 for at bringe nye perspektiver ind for at lede DFDS' igangværende transition til et højere niveau af forretningsmæssige og finansielle resultater. Mod slutningen af 2025 begyndte resultatudviklingen at vende, og denne trend er fortsat i de første måneder af 2026.

I lyset af denne udvikling og i betragtning af den forlængede ledelsesmæssige overgangsperiode samt afslutningen af regnskabsåret 2025 på dagens ordinære generalforsamling har bestyrelsen valgt at fremrykke successionen.

Torben Carlsen fratræder derfor som President & CEO 17. april 2026.

Karen Boesen, CFO, er udnævnt til Interim CEO med virkning fra 18. april 2026.

Michael Hansen tiltræder 1. juli 2026 efter sin udnævnelse som President & CEO for DFDS i januar 2026.

Claus V. Hemmingsen – Bestyrelsesformand:

“På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed til Torben Carlsen for hans mangeårige dedikerede lederskab. Torbens forpligtelse på virksomheden, hans personlige integritet og stærke fokus på at engagere sig med kunder, medarbejdere og partnere har været exceptionel. Bestyrelsen værdsætter tillige, at Torbens vedblivende fokus i successionperioden har sikret, at DFDS er godt på vej gennem den igangværende transition. Vi ønsker Torben al mulig succes fremover.”

Torben Carlsen – President & CEO:

“Jeg er taknemmelig for muligheden for at stå i spidsen for en organisation, der har betydet så meget for mig i mange år. Styrken hos vores medarbejdere og vores fælles bedrifter gør mig stolt og giver mig stor tiltro til DFDS' fremtid. De seneste års resultater har på nogle områder ikke indfriet vores ambitioner. Jeg er derfor meget glad for at se, at resultaterne mod slutningen af 2025 og i de første måneder af året understøtter, at 2026 bliver et vendepunkt. Jeg vil altid bære med mig relationerne formet gennem årene med kolleger, kunder og andre partnere. Jeg ønsker Michael Hansen al mulig held og lykke. Jeg ved, at han vil blive støttet af en stærk organisation.”





