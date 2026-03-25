TKM Grupp AS dividendimakse ex-päev

TKM Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 31.03.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 30.03.2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest.

TKM Grupp AS maksab dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 07.04.2026.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

info@tkmgrupp.ee

Tel 731 5000