Selskabsmeddelelse nr. 14/2026
|25. marts 2026
Korrektion af finanskalender 2026
AL Sydbank har korrigeret offentliggørelsestidspunktet for delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026, som er flyttet fra den 4. november 2026 til den 5. november 2026.
Koncernens offentliggørelsestidspunkter for 2026 er:
- Delårsrapport for 1. kvartal 2026
6. maj 2026
- Delårsrapport for 1. halvår 2026
26. august 2026
- Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026
5. november 2026
Offentliggørelse af regnskabsmeddelelserne forventes at ske kl. 8.00 på de anførte dage.
Umiddelbart efter offentliggørelsen vil regnskabsmeddelelserne være tilgængelige på al-sydbank.dk og al-sydbank.com.
