























Selskabsmeddelelse nr. 14/2026

AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

25. marts 2026





Korrektion af finanskalender 2026

AL Sydbank har korrigeret offentliggørelsestidspunktet for delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026, som er flyttet fra den 4. november 2026 til den 5. november 2026.

Koncernens offentliggørelsestidspunkter for 2026 er:

- Delårsrapport for 1. kvartal 2026

6. maj 2026

- Delårsrapport for 1. halvår 2026

26. august 2026

- Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026

5. november 2026

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelserne forventes at ske kl. 8.00 på de anførte dage.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil regnskabsmeddelelserne være tilgængelige på al-sydbank.dk og al-sydbank.com.

