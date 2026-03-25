Korrektion af finanskalender 2026

Selskabsmeddelelse nr. 14/2026
25. marts 2026

 

Korrektion af finanskalender 2026

AL Sydbank har korrigeret offentliggørelsestidspunktet for delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026, som er flyttet fra den 4. november 2026 til den 5. november 2026.

Koncernens offentliggørelsestidspunkter for 2026 er:

-         Delårsrapport for 1. kvartal 2026
6. maj 2026

-         Delårsrapport for 1. halvår 2026
26. august 2026

-         Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026
5. november 2026

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelserne forventes at ske kl. 8.00 på de anførte dage.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil regnskabsmeddelelserne være tilgængelige på al-sydbank.dk og al-sydbank.com.

Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

