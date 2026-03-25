Bitget Leva Trading Para Corridas com Ativação na MotoGP Brasil e Smarter Speed Challenge.

VICTORIA, Seychelles, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, marcou a abertura da temporada de 2026 da MotoGP™ no Brasil com ativação presencial e expansão do seu minijogo Smarter Speed ​​Challenge, unindo conceitos de trading com experiências do automobilismo.

O Grand Prix do Brasil, realizado de 20 a 22 de março no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, foi o primeiro evento de MotoGP patrocinado pela Bitget na América do Sul. Após ativações na Itália, Alemanha, Catalunha e Indonésia em 2025, esta mais nova etapa é um exemplo do foco contínuo no engajamento de novos públicos em mercados em crescimento.

No circuito, a Bitget introduziu um estande inovador de dois andares, criado para conectar o trading com experiências interativas. Os visitantes interagiram com simuladores de corrida, um jogo de corrida em realidade virtual e instalações imersivas, e tiveram a oportunidade de ver como diferentes classes de ativos podem ser abordadas dentro de um ambiente de trading unificado. Um lounge VIP exclusivo da marca ofereceu um ambiente diferenciado para parceiros e clientes, proporcionando também visibilidade à beira da pista por meio da sinalização da marca no circuito e colocação da marca em transmissões globais.

Bitget no Grand Prix do Brasil

A ativação foi além do espaço físico com o minijogo Smarter Speed ​​Challenge, que reimagina o trading como uma corrida. No jogo, ativos como criptomoedas, ações dos EUA e ouro são representados como pistas de corrida e objetivos colecionáveis, traduzindo conceitos de mercado para um formato mais intuitivo e interativo.

Motocicleta de corrida da Bitget no estande

Desde o seu lançamento no dia 2 de março, o minijogo atraiu aproximadamente 100.000 participantes, com uma premiação total de mais de 120.000 USDT. Criada para conectar os públicos da Web2 e da Web3, a experiência possibilita que tanto os traders quanto os entusiastas do automobilismo interajam com o conceito de “negociação completa” (one-stop trading) da Bitget de uma maneira mais acessível. Um recurso temporário dentro do jogo, introduzido durante o Grand Prix do Brasil, oferece recompensas adicionais vinculadas ao evento.

“A maneira como as pessoas interagem com os mercados está evoluindo, e as experiências estão tendo um papel cada vez maior nessa transformação”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A inserção de conceitos de trading em ambientes familiares, como o esporte, possibilita que mais pessoas entendam e explorem o trading naturalmente.”

O Smarter Speed ​​Challenge é um exemplo da estratégia mais ampla de "Universal Exchange" da Bitget, na qual ativos financeiros tradicionais e de criptomoedas coexistem em uma única plataforma. Ao levar esses mercados para formatos interativos, a Bitget amplia a maneira como os usuários podem descobrir e abordar oportunidades de negociação em diversas classes de ativos.

Embora o Grand Prix do Brasil tenha sido o início da temporada de 2026, o Smarter Speed ​​Challenge continuará além das pistas, com recompensas contínuas e futuras ativações planejadas em conjunto com as próximas corridas.

Para participar do Smarter Speed Challenge, clique aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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