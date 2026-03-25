HIGHCO : Résultats Annuels 2025

Aix-en-Provence, le 25 mars 2026 (18h)

HIGHCO : BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN 2025 (RAO AJUSTÉ EN HAUSSE DE +6,5% À 8,04 M€ ET BNPA AJUSTÉ EN HAUSSE DE +20,8% À 0,33 €) ; RECENTRAGE STRATÉGIQUE SUR L’ACTIVATION PROMOTIONNELLE

Activité en hausse en 2025

Marge Brute (MB) 2025 de 66,65 M€ à données publiées (+9,2% incluant Sogec et BudgetBox) et 62,10 M€ à PCC ( 1 ) (+1,8%).

(+1,8%). Croissance organique du pôle Activation portée par la bonne dynamique d’activité en France avec le développement des solutions HighCo Nifty et HighCo Merely (+6,7% PCC), repli des activités Mobile

(-7,3% PCC) et baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-4,9% PCC).

(-7,3% PCC) et baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-4,9% PCC). Croissance des activités en France (+3,9% PCC) et repli à l’International (-11,8% PCC).





Résultats ajustés 2025 en hausse

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté ( 2 ) de 8,04 M€, en hausse de +6,5%.

de 8,04 M€, en hausse de +6,5%. Marge opérationnelle ajustée ( 2 ) de 12,1%, en retrait de 30 points de base.

de 12,1%, en retrait de 30 points de base. Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté ( 4 ) de 6,40 M€, en hausse de +20,3%.

de 6,40 M€, en hausse de +20,3%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(4) de 0,33 €, en hausse de +20,8%.

Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 7,82 M€ (hors IFRS 16), en repli de -1,56 M€ par rapport au 31 décembre 2024 retraité ( 5) .

. Cash net(6) hors ressource nette en fonds de roulement de 5,14 M€ au 31 décembre 2025, en repli de

-19,60 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

Cession & acquisitions historiques

Cession de High Connexion le 5 juin 2025 ayant déclenché la distribution exceptionnelle d’un acompte sur dividende de 1,00 € par action le 5 septembre 2025.

Acquisitions des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox le 30 septembre 2025.

Guidances 2026

Marge brute 2026 supérieure à 78 M€, soit une croissance supérieure à 17% à données publiées.

Marge opérationnelle ajustée ( 2 ) supérieure à 12%.

supérieure à 12%. Projet de restructuration des activités de Sogec.

Poursuite du programme de rachat d’actions.

Poursuite du déploiement de la stratégie RSE.







(en M€) 2025 2024 retraité(1) Variation

2025 / 2024 retraité(1) Marge brute 66,65 61,03 +9,2% Marge brute PCC(1) 62,10 61,03 +1,8% PCC Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 8,04 7,56 +6,5% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 12,1% 12,4% -30bps Résultat Opérationnel Courant ajusté(3) 7,79 6,46 +20,6% Résultat Opérationnel 5,95 6,75 -11,8% Résultat Net Part du Groupe 4,85 7,47 -35,2% Résultat Net Part du Groupe ajusté(4) 6,40 5,32 +20,3% Bénéfice net par action ajusté(4) (en €) 0,33 0,27 +20,8% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 7,82 8,39(5) -1,56 M€ Cash net(6) hors ressource nette en fonds de roulement 5,14 24,74(7) -19,60 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

(2) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions (2025 : charge de 1,84 M€ ; 2024 retraité : aucun impact). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Résultat Opérationnel Courant ajusté : Résultat Opérationnel Courant hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions (2025 : charge de 1,84 M€ ; 2024 retraité : aucun impact).

(4) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (2025 : nul ; 2024 retraité : produit de 0,29 M€), hors impact net d’impôts des plans d’attribution gratuite d’actions (2025 : charge de 1,80 M€ ; 2024 retraité : aucun impact) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2025 : bénéfice de 0,25 M€ ; 2024 retraité : bénéfice de 1,87 M€) ; Bénéfice net par action (BNPA) ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 19 604 204 au 31/12/25 et de 19 686 140 au 31/12/24.

(5) Retraité de High Connexion au 31 décembre 2024.

(6) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

(7) Au 31 décembre 2024.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « En 2025, le Groupe a renoué avec la croissance, porté par la bonne dynamique du pôle Activation et les opérations de croissance externe. Avec la cession de High Connexion et les acquisitions de Sogec et BudgetBox, HighCo franchit une étape majeure dans sa stratégie de recentrage sur l’activation promotionnelle.

En 2026, le Groupe crée une offre unique sur le marché autour de trois pôles d’expertise sur l’ensemble du cycle promotionnel : de la conception au pilotage des opérations. »

BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES 2025

Activité en hausse en 2025

HighCo affiche en 2025 une marge brute de 66,65 M€ à données publiées, incluant Sogec et BudgetBox, et de 62,10 M€ à PCC en croissance de +1,8% PCC avec :

la bonne dynamique tout au long de l’exercice du pôle Activation à 38,95 M€ ( +6,7% PCC ; 62,7% de la MB Groupe PCC) porté par l’ensemble des activités en France ;

à 38,95 M€ ( ; 62,7% de la MB Groupe PCC) porté par l’ensemble des activités en France ; le repli du pôle Mobile à 7,05 M€ ( -7,3% PCC ; 11,4% de la MB Groupe PCC) ;

à 7,05 M€ ( ; 11,4% de la MB Groupe PCC) ; le retrait attendu des activités du pôle Agences & Régies à 16,11 M€ (-4,9% PCC ; 25,9% de la MB Groupe PCC) avec un S1 en forte baisse (-32,1% PCC) et un S2 en forte hausse (+30,8% PCC).





En incluant Sogec, le pôle Activation représente 61,7% de la marge brute du Groupe publiée en 2025. Avec BudgetBox, le pôle Agences & Régies représente quant à lui 27,7% de la marge brute du Groupe publiée. Le pôle Mobile représente enfin 10,6% de la marge brute du Groupe publiée.

En France, la marge brute publiée est de 59,24 M€ en 2025, dont 4,55 M€ issus des activités acquises Sogec et BudgetBox, et représente 88,9% de la marge brute du Groupe publiée. Hors acquisitions, les activités sont en croissance organique de +3,9% (PCC) en 2025 à 54,69 M€ (PCC) et représentent 88,1% de la marge brute du Groupe (PCC). Le pôle Activation (+12,3% PCC) poursuit sa bonne dynamique de croissance en France, grâce notamment au développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles). Comme anticipé, les activités Agences & Régies s’affichent en retrait (-4,9% PCC), compte tenu des cessions des hypermarchés et supermarchés Casino, principalement au cours des T2 et T3 2024. Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence – ressort en baisse (-7,3% PCC).

A l’International, les activités sont en baisse de -11,8% à 7,42 M€ en 2025 et représentent 11,1% de la marge brute du Groupe publiée.

En Belgique, la marge brute est en repli de -13,0% à 6,58 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles différées.

Les activités en Espagne ressortent en léger retrait (-1,7%) et représentent 1,3% de la marge brute du Groupe publiée.

Résultats ajustés 2025 en hausse

La hausse d’activité en 2025 s’accompagne d’une hausse du RAO ajusté qui s’affiche à 8,04 M€, en progression de +6,5% avec une forte hausse de +21,1% en France à 7,73 M€ et un fort repli de -73,2% à l’International à 0,31 M€.

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) 2025 est en retrait de 30 points de base à 12,1% avec la France à 13,1% et l’International à 4,2%.

Compte tenu des charges de restructuration en forte baisse (2025 : 0,25 M€ ; 2024 retraité : 1,10 M€), le résultat opérationnel courant (ROC) ajusté s’établit à 7,79 M€, en forte hausse de +20,6% (2024 retraité : 6,46 M€).

Le ROC, incluant le coût des plans d’attribution gratuite d’actions (2025 : 1,84 M€ ; 2024 retraité : nul), ressort, quant à lui, à 5,95 M€, en baisse de -7,9% (2024 retraité : 6,46 M€).

En l’absence d’autres produits et charges opérationnels (2024 retraité : 0,29 M€), le résultat opérationnel 2025 de 5,95 M€ est en baisse de -11,8% par rapport à 2024 retraité (6,75 M€).

Bénéficiant notamment de produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour 1,69 M€ ainsi que de charges d’intérêts d’emprunt pour (0,16) M€, le résultat financier 2025 fait ressortir un produit de 1,46 M€, contre un produit de 1,90 M€ en 2024 retraité.

La charge d’impôt s’affiche à 2,75 M€ en 2025 (2024 retraité : charge de 2,14 M€). Le taux effectif d’impôt ressort ainsi en forte hausse à 37,1%, contre 24,8% sur 2024 retraité.

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession est un produit de 0,61 M€ sur l’exercice, contre un produit de 2,55 M€ sur 2024 retraité, et représente l’impact global de la sortie du périmètre de High Connexion à la suite de sa cession en juin 2025.

Compte tenu notamment d’un coût net d’impôt des plans d’attribution gratuite d’actions de (1,80) M€ en 2025, le Résutat Net Part du Groupe ajusté (RNPG ajusté) est en hausse de +20,3% à 6,40 M€ (2024 : 5,32 M€), pour un RNPG publié qui ressort en baisse de -35,2% à 4,85 M€ (2024 : 7,47 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un Bénéfice Net Par Action ajusté de 0,33 € sur l’exercice, en forte hausse de +20,8% par rapport à 2024 (0,27 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 11,58 M€, en baisse de (1,14) M€ par rapport à 2024 retraité. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 7,82 M€, en baisse par rapport à 2024 retraité (-1,56 M€).

Avec une trésorerie à l’actif de 94,98 M€ et une dette financière brute de 18,15 M€ au 31 décembre 2025, le cash net (excédent net de trésorerie) s’établit à 76,83 M€, en baisse de (3,86) M€ par rapport au 31 décembre 2024. Hors ressource nette en fonds de roulement (71,69 M€ au 31 décembre 2025), le cash net s’affiche à 5,14 M€, en baisse de (19,60) M€ par rapport au 31 décembre 2024.

FAITS MARQUANTS 2025

Évolution du marché de la grande consommation

Après quatre années de recul, les produits de grande consommation (PGC–FLS) renouent avec la croissance en 2025 (+1,9% en valeur, Circana – janvier 2025). Dans ce contexte, la promotion joue un rôle clé : parfaitement intégrée dans le parcours d'achat, elle contribue à hauteur de 55% à la croissance du chiffre d'affaires des enseignes. En parallèle, la consolidation du marché de la grande distribution alimentaire se poursuit et les enseignes renforcent leurs investissements dans le retail média et la digitalisation des magasins.

Nouvelle segmentation de l’offre du Groupe

Dans la continuité de sa stratégie de recentrage, HighCo crée une nouvelle offre, unique sur le marché, pour accompagner les marques et les enseignes sur l’ensemble du cycle promotionnel : conception, diffusion, traitement et pilotage des opérations. Dans ce cadre, le Groupe fait évoluer son organisation autour de trois pôles d'expertise complémentaires : Retail Agencies, Retail Media et Retail Activation.

Point d’activité par pôle

Le pôle Retail Agencies représente 22,8% de la marge brute du Groupe et affiche une croissance de +1,1% en 2025. Sur l’année, l’actualité des agences est notamment marquée par la poursuite de la collaboration avec l’enseigne Netto sur sa communication commerciale.

Le pôle Retail Media contribue à hauteur de 15,5% à la marge brute du Groupe et progresse de +8,4% en 2025, avec :

l’intégration de BudgetBox qui diffuse des promotions ciblées et personnalisées sur les scannettes en magasin et sur les sites de Drive des enseignes ;

qui diffuse des promotions ciblées et personnalisées sur les scannettes en magasin et sur les sites de Drive des enseignes ; le démarrage de la collaboration avec Monoprix pour la commercialisation des espaces publicitaires diffusés sur les écrans installés dans les magasins de l’enseigne ;

pour la commercialisation des espaces publicitaires diffusés sur les écrans installés dans les magasins de l’enseigne ; la signature d’un avenant avec Casino, qui sécurise le périmètre de collaboration du Groupe avec son client historique.





Le pôle Retail Activation est en forte croissance de +12,7% et représente 61,7% de la marge brute du Groupe en 2025. L’activité de ce pôle est notamment dynamisée par :

l’intégration de Sogec , acteur historique de la promotion en France ;

, acteur historique de la promotion en France ; les temps forts commerciaux réalisés pour la Coopérative U et pour E.Leclerc ;

et pour ; l’accélération du développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme SaaS de pilotage des offres promotionnelles), avec : Procter & Gamble qui lance une campagne de coupons HighCo Nifty d’envergure, commune à trois marques, dans plus de 8 000 pharmacies ; Feu Vert qui choisit la plateforme HighCo Merely pour piloter l’ensemble de son plan d’action commercial.





(coupons sur mobile) et (plateforme SaaS de pilotage des offres promotionnelles), avec :

STRATÉGIE RSE : AGIR POUR UN MARKETING RESPONSABLE

En 2025, HighCo a poursuivi le déploiement de sa stratégie RSE « Impact 2030 » en :

publiant son premier rapport de durabilité volontaire incluant de nouveaux indicateurs clés de performance, alors que la nouvelle directive « Omnibus » exclut désormais HighCo du champ d'application de la CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ) ;

incluant de nouveaux indicateurs clés de performance, alors que la nouvelle directive « Omnibus » exclut désormais HighCo du champ d'application de la CSRD ( ) ; engageant ses premières actions sur chacun de ses trois piliers RSE (1/ Promouvoir une culture qui valorise l’épanouissement et la performance des collaborateurs 2/ Concevoir des solutions marketing et communication responsables 3/ Garantir un haut niveau de sécurité des données) ;

sur chacun de ses (1/ Promouvoir une culture qui valorise l’épanouissement et la performance des collaborateurs 2/ Concevoir des solutions marketing et communication responsables 3/ Garantir un haut niveau de sécurité des données) ; avançant sur sa trajectoire de décarbonation à horizon 2030 ;

à horizon 2030 ; renforçant ses actions pour accroître l’engagement de ses collaborateurs.

HighCo a également poursuivi ses actions sur les plans sociaux et sociétaux, avec notamment :

sa première enquête collaborateurs interne lancée en décembre 2025 avec un taux de participation de plus de 50% ;

interne lancée en décembre 2025 avec un taux de participation de plus de 50% ; la signature par plus d’une centaine de fournisseurs et sous-traitants de sa nouvelle Politique Achats Responsables ;

; la formation de 85% des collaborateurs à la protection des données avec plus de dix campagnes de sensibilisation diffusées durant l’année.





Le Groupe reste par ailleurs engagé sur le plan climatique avec une baisse de - 22% (par rapport à 2024) de ses émissions de gaz à effet de serre à 5 532 tCO₂ éq. (bilan carbone scopes 1, 2 & 3) et le maintien de la note B au CDP Climat PME pour la deuxième année consécutive (meilleure note possible pour les PME en 2025).

L’année 2025 aura encore été marquée par un engagement fort des collaborateurs sur les thématiques RSE avec la participation :

aux demi-journées solidaires et au DuoDay pour la deuxième année consécutive ;

et au pour la deuxième année consécutive ; à la troisième Semaine européenne du développement durable ;

; aux temps forts internes organisés par les associations écologique, Hagir, et sportive, OHC.





Enfin, comme annoncé en octobre dernier, avec une note de 78 points sur 100 (+ 5 points), HighCo s’est vu renouveler sa notation GOLD EcoVadis, permettant de confirmer son classement dans le top 5 % des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

GUIDANCES 2026

HighCo anticipe pour l’année 2026 :

une marge brute supérieure à 78 M€ intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, soit une progression supérieure à +17% (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ;

intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) supérieure à 12% (marge opérationnelle ajustée 2025 : 12,1%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

au projet de restructuration et de réduction des effectifs de Sogec ainsi que de son plan de sauvegarde de l’emploi ;

ainsi que de son plan de sauvegarde de l’emploi ; au CAPEX qui devrait rester inférieur à 1,0 M€ (2025 : 1,01 M€) ;

à la poursuite du programme de rachat d’actions pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2025 : 1,13 M€) ;

pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2025 : 1,13 M€) ; à la poursuite des actions sur la stratégie RSE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MAI 2026

L’Assemblée Générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le mercredi 27 mai 2026 à 11h00 au siège social d’Aix-en-Provence.

Le Conseil de surveillance a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. A la date du présent communiqué, les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 10h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Conférence téléphonique sur les résultats annuels : jeudi 26 mars 2026 à 10h

Marge brute T1 2026 : mercredi 22 avril 2026

Marge brute T2 2026 et S1 2026 : mercredi 22 juillet 2026

Résultats S1 2026 : mercredi 9 septembre 2026

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 10 septembre 2026 à 10h

Marge brute T3 2026 et 9 mois 2026 : mercredi 21 octobre 2026

Marge brute T4 2026 et 12 mois 2026 : mercredi 27 janvier 2027

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

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