HIGHCO : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Aix-en-Provence, le 20 avril 2026 (17h)

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Modalités de mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025, incluant le rapport financier annuel.

Le document d’enregistrement universel 2025 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 avril 2026 sous le numéro D.26-0262.

Ce document d’enregistrement universel, établi au format électronique unique européen (ESEF, « European Single Electronic Format ») en XBRL, est disponible sur le site Internet de la Société (www.highco.com) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Rapport Financier Annuel », ainsi que sur le site de l’AMF(www.amf-france.org).

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre notamment :

le rapport financier annuel prévu par l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier, y compris le rapport de durabilité volontaire ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les informations relatives à leurs honoraires.

Il est complété par les documents relatifs à l’Assemblée générale annuelle du 27 mai 2026.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T1 2026 : mercredi 22 avril 2026

Marge brute T2 2026 et S1 2026 : mercredi 22 juillet 2026

Résultats S1 2026 : mercredi 9 septembre 2026

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 10 septembre 2026 à 10h

Marge brute T3 2026 et 9 mois 2026 : mercredi 21 octobre 2026

Marge brute T4 2026 et 12 mois 2026 : mercredi 27 janvier 2027

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

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