MULTITUDE AG

Grafenauweg 8

6300 Zug

Schweiz





EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER MULTITUDE AG

Sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der Multitude AG einladen zu dürfen:

Datum und Uhrzeit: Freitag, 24. April 2026, Beginn: 10.00 Uhr.

Ort: Die diesjährige Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten von Lenz & Staehelin an der Brandschenkestrasse 24 in 8027 Zürich, Schweiz, statt.

Die Generalversammlung wird sich auf die formellen Traktanden beschränken. Die Jahresergebnisse 2025 werden nicht präsentiert.

Informationen zu den Jahresergebnissen finden Sie in unserem Geschäftsbericht 2025 und in den Unterlagen zu den vorläufigen Ergebnissen gemäss Telefonkonferenz vom 12. März 2026, die alle unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 verfügbar sind.

Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 21'723'960 Stück. Die Gesellschaft hält 311'820 Stück eigene Aktien. Daher beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 21'412'140 Stück zum Zeitpunkt der Einberufung.

Wir würden uns freuen, Sie an unserer Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Multitude AG

Tiukkanen, Ari

Verwaltungsratspräsident





TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1 Genehmigung des kombinierten Management Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung 2025, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des kombinierten Management Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025.

Erläuterungen: Die unabhängige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung den kombinierten Management Bericht, die separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025, ohne Einschränkungen bestätigt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, den kombinierten Management Bericht, die separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.





2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Nettoergebnis der Periode EUR 670'694 Gewinnvortrag EUR 70'618'412 Total verfügbarer Gewinn EUR 71'289'106 Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven EUR - Beantragte Dividende von EUR 0.55 pro Aktie EUR 11'776'677 Vortrag auf neue Rechnung EUR 59'512'429 Total Verwendung des Bilanzgewinns EUR 71'289'106





Erläuterungen: Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr 2025 beträgt EUR 71'289'106. Pro dividendenberechtigte Aktie soll ein Betrag von EUR 0.55 (d.h. insgesamt EUR 11'776'677) an ordentlicher Dividende ausgeschüttet werden.

Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 soll auf die neue Rechnung übertragen werden. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung der Gesellschaft.

Bei Annahme des Antrags gemäss diesem Traktandum 2 wird die Dividende abzüglich der anwendbaren Verrechnungssteuer am 4. Mai 2026 ausbezahlt.

3 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den ESG Report 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Der ESG Report 2025 stellt den Bericht über nichtfinanzielle Belange im Sinne von Artikel 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) dar. Der Bericht gibt Auskunft über die Konzepte und Massnahmen der Multitude AG in Bezug auf Umweltbelange, insbesondere die CO2-Ziele, soziale Belange, Arbeitnehmerbelange, Einhaltung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. Der ESG Report 2025 kann unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 abgerufen werden.

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, wird der Bericht über nichtfinanzielle Belange der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

4 Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Erläuterungen: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Der Gesellschaft sind keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.





5 Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wahlen in das People and Culture Committee

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt keine Änderungen in seiner Zusammensetzung, und alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die zur Wiederwahl kandidierenden Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam sicherstellen, dass der Verwaltungsrat über die Kompetenzen verfügt, die für die Ziele, die geografische Präsenz und die Unternehmenskultur von Multitude erforderlich sind.

5.1.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied des Verwaltungsrats und zum Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied des Verwaltungsrats sowie zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.2 Wiederwahl von Jorma Jokela zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.3 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.4 Wiederwahl von Marion Khüny zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marion Khüny zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.5 Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.2 Wahlen in das People and Culture Committee

Das People and Culture Committee der Gesellschaft übernimmt die Aufgaben des Vergütungsausschusses nach Artikel 733 OR. Bei der Wahl der Mitglieder des People and Culture Committee wählen die Aktionäre somit auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses gemäss Artikel 733 OR.

5.2.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied in das People and Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl Ari Tiukkanen zum Mitglied des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

5.2.2 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied in das People and Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

5.2.3 Wiederwahl von Jorma Jokela in den das People and Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela zum Mitglied des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

6 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Erläuterungen: Die Martin Rechtsanwälte GmbH, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, vertreten durch Jürg Martin, hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit verfügt. Ein Porträt der Martin Rechtsanwälte GmbH ist unter → https://martin-ra.ch/en/team-2/ verfügbar.

7 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wieder zu wählen.

Erläuterungen: Die PricewaterhouseCoopers AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit verfügt. Die PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist seit der Sitzverlegung der Multitude AG deren Revisionsstelle.

8 Vergütungen

8.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht 2025 gibt einen Überblick über die Vergütungsgrundlagen und -programme, die für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Multitude AG gelten, sowie über die Einzelheiten der den Mitgliedern dieser beiden Organe für das Geschäftsjahr 2025 gewährten Vergütungen. Da die Multitude AG über die Vergütungen prospektiv abstimmt, muss der Vergütungsbericht der Generalversammlung gemäss Gesetz zwingend zur konsultativen Abstimmung vorgelegt werden. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 eingesehen werden.

8.2 Genehmigung des bezahlten Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur letzten ordentlichen Generalversammlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bezahlten Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 76'000 für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die Schweiz bis zur letzten ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die genehmigte maximale Gesamtvergütung von EUR 72'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum basiert auf einer monatlichen Vergütung von EUR 8'000 für den Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die beiden unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates. Aufgrund des Zeitpunkts der Generalversammlung belief sich die tatsächlich an die Mitglieder des Verwaltungsrats gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 76'000. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 eingesehen werden.

8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 200'000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Erläuterungen: Die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung basiert auf einer monatlichen Vergütung von EUR 8'000 für den Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die beiden unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Marion Khüny und Mika Ståhlberg. Darüber hinaus findet sich eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 eingesehen werden.

8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 4'900'000 für die 10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Erläuterungen: Eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude findet sich im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 eingesehen werden.





UNTERLAGEN UND ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2025, inklusive der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2025 mit den Berichten der Revisionsstelle, ist unter → https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025 verfügbar und kann am Sitz der Gesellschaft, Grafenauweg 8, 6300 Zug, eingesehen werden. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an → agm@multitude.com.

Anwesenheits- und Zutrittskarten

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, persönlich, durch einen Bevollmächtigten oder im Wege der Fernabstimmung durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen. Aktionäre, die bis und mit 13. April 2026 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular, mit dem sie die Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht erteilen können. Ferner erhalten sie Informationen zur elektronischen Stimmabgabe sowie ihre individuellen Zugangsdaten für die Abstimmungswebsite: → www.gvote.ch. Die Aktionäre werden gebeten, das Anmeldeformular bis spätestens 17. April 2026 an das Aktienregister der Multitude AG (Multitude AG, c/o Computershare, Baslerstrasse 90, 4601 Olten) zu senden.

Nach Rücksendung des Anmeldeformulars senden wir Ihnen ab dem 17. April 2026 die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln zu.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind nur diejenigen Aktionäre, die am 13. April 2026, um 17.00 Uhr MEZ im Aktienregister eingetragen sind. Vom 14. April 2026 bis einschliesslich 24. April 2026 werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Wenn Sie das Aktionärsportal zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, verwenden Sie bitte den folgenden Link: → www.gvote.ch.

Ihre Zugangsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular. Das Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 22. April 2026, 23.59 Uhr MEZ, geöffnet sein.

Sprache

Die Generalversammlung wird in Englisch abgehalten.

Kein Empfang

Nach der Generalversammlung findet kein Empfang mit Getränken statt.





STELLVERTRETUNG UND VOLLMACHT

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

Durch einen Vertreter ihrer Wahl. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Die Zutrittskarte wird direkt an den Bevollmächtigten geschickt.

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, vertreten durch Jürg Martin. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters verwenden Sie bitte das Weisungsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldeformulars. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars bevollmächtigt der Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für allfällige Abstimmungen an der Generalversammlung über Anträge, die nicht in der Einladung enthalten waren.







26. März 2026

Multitude AG

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsratspräsident

Tiukkanen, Ari





Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke „Ferratum“), SME-Banking (Marke „CapitalBox“) und Wholesale Banking (Marke „Multitude Bank“). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MULT“ gelistet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755. www.multitude.com