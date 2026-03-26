Årsregnskab 2025

Prime Office A/S

CVR-nr. 30 55 86 42

Nasdaq Copenhagen — Fondskode DK0060352913

Fondsbørsmeddelelse nr. 216 / 2026 Dato: 26. marts 2026 Fortrolighedsgrad: Offentlig

Prime Office A/S bestyrelse har dags dato godkendt selskabets årsregnskab for 2025.

Årsregnskabsmeddelelse 2025

Prime Office A/S offentliggør årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2025

Finansielle hovedtal

Nøgletal (mio. DKK) 2025 2024 Omsætning 204,2 201,7 EBIT 114,6 113,5 Overskud før skat og værdireguleringer 76,2 76,7 Dagsværdireguleringer +10,6 +28,7 Overskud før skat 86,8 105,5 Egenkapital 1.930,4 2.013,2 Investeringsejendomme i alt 4.464,1 4.096,6 LTV (Loan-to-Value) 50,8% 46,2% Soliditet 41,5% 46,1%

Årets resultat

Koncernens omsætning steg til 204,2 mio. DKK (2024: 201,7 mio. DKK), primært drevet af lejeindtægter fra den tyske boligportefølje.

EBIT udgjorde 114,6 mio. DKK (2024: 113,5 mio. DKK). Overskud før skat og værdireguleringer udgjorde 76,2 mio. DKK (2024: 76,7 mio. DKK).

Dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde +10,6 mio. DKK (2024: +28,7 mio. DKK), og overskud før skat udgjorde herefter 86,8 mio. DKK (2024: 105,5 mio. DKK).

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen med væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. For igangværende strategiske processer og porteføljeoptimering henvises til afsnittet herom nedenfor.

Balance og ejendomsportefølje

Koncernens samlede investeringsejendomme udgør 4.464,1 mio. DKK (2024: 4.096,6 mio. DKK). Stigningen skyldes primært aktivering af byggeomkostninger på Mejlbryggen-projektet, der nu udgør 873,5 mio. DKK.

De tyske investeringsejendomme udgør 3.545,3 mio. DKK.

Egenkapitalen udgør 1.930,4 mio. DKK svarende til en soliditet på 41,5%. LTV er 50,8%.

Mejlbryggen, Aarhus Ø

Byggeriet forløber planmæssigt inden for budget og tidsplan. Byggefelt B er i fuld højde, mens byggefelt C er ved 3. etage. Indflytning forventes primo 2028.

Projektet opføres til DGNB Gold-certificering og er fuldt finansieret via forhåndslån fra Nykredit.

Porteføljeoptimering og igangværende salgsprocesser

Bestyrelse og direktion arbejder aktivt med en struktureret optimering af selskabets portefølje med henblik på at reducere kompleksiteten i selskabets tyske aktivmasse.

Som led heri er igangsat en salgsproces for boligejendomme i Heide-området (20 ejendomme, 517 enheder) under K/S Danske Immobilien. Den samlede ejendomsværdi er i henhold til ekstern valuarvurdering opgjort til ca. 48,6 mio. EUR. Selskabet har modtaget konkrete bud og forhandlinger foregår. Øvrige ejendomme i MC Property Fund Hamburg GmbH vurderes løbende med henblik på salg og optimering.

Selskabet vil løbende orientere markedet om væsentlige beslutninger og udviklinger i overensstemmelse med sine forpligtelser under MAR artikel 17.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 3 DKK pr. aktie for regnskabsåret 2025.

Forventninger til 2026

Ledelsen forventer for 2026 en omsætning på 195–205 mio. DKK, EBIT på 105–125 mio. DKK og overskud før skat og værdireguleringer på 60–80 mio. DKK.

Forventningerne er behæftet med usikkerhed, navnlig i relation til den geopolitiske situation og dens betydning for inflation og renteudvikling.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 23. april 2026 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.

Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag er offentliggjort separat.

Bilag: Årsrapport 2025 for Prime Office A/S er vedlagt særskilt.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Mogens Vinther Møller, adm. direktør — info@primeoffice.dk

