To Nasdaq Copenhagen A/S 26 March 2026
Announcement no. 28/2026
Fixing of Coupon Interest Rate
Interest rate for Jyske Realkredit's:
Series 454.B.38 with ISIN DK0009361628 has per 1 April 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 3.40 % p.a.
Series 154.B.38 with ISIN DK0009361701 has per 1 April 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 3.40 % p.a.
Series 154.E.41 with ISIN DK0009366932 has per 1 April 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 3.05 % p.a.
Series 454.E.OA.41 with ISIN DK0009367070 has per 1 April 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 3.05 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3 ju26 RF with ISIN DK0009408528 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.33 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412207 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.43 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412397 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.41 % p.a.
Series 422.B.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412470 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.52 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3.ju27 RF with ISIN DK0009414682 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.28 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3.ju28 RF with ISIN DK0009414765 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.31 % p.a.
Series SNP322.ap.28 with ISIN DK0009417008 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.75 % p.a.
Series 422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417198 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.41 % p.a.
Series G422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417271 has per 1 April 2026 and until and including 30 June 2026 been set at 2.37 % p.a.
Questions may be addressed to Christian Bech-Ravn, Head of Investor Relations, tel. (+45) 89 89 92 25.
Yours sincerely,
Jyske Realkredit
Please observe that the Danish version of this announcement prevails.