Aduro Clean Technologies rejoint Chemical Recycling Europe

LONDON, Ontario, 27 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour son adhésion à Chemical Recycling Europe (« CRE »), une association industrielle européenne dédiée à la promotion du recyclage chimique par le biais d’actions réglementaires, de normalisation et de collaboration au sein de la chaîne de valeur.

Chemical Recycling Europe réunit des acteurs de l’écosystème des plastiques et de la chimie afin de soutenir le développement des cadres réglementaires, des systèmes de certification et des structures de marché nécessaires à l’industrialisation des technologies de recyclage chimique. À travers ses groupes de travail et ses actions de plaidoyer, CRE contribue à l’élaboration de méthodologies telles que l’approche du bilan massique, les analyses de cycle de vie et les cadres de certification, tout en dialoguant avec les décideurs politiques sur le rôle du recyclage chimique dans l’économie circulaire européenne.

Ces travaux sont directement liés à l’émergence de cadres réglementaires, notamment le règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (« EU PPWR »), qui devrait stimuler la demande en contenus recyclés certifiés au sein des chaînes d’approvisionnement de l’emballage. Par conséquent, les normes et systèmes de vérification développés avec la contribution de l’industrie deviennent de plus en plus déterminants pour les perspectives commerciales et pour l’adoption des technologies de recyclage chimique.

L’adhésion d’Aduro intervient alors que la Société fait progresser le développement de sa première installation industrielle de type « first-of-a-kind » (« FOAK ») en Europe. Le choix du site a été finalisé et le développement du projet est en cours, incluant l’avancement d’un programme de licence technologique et la signature de la première lettre d’intention d’achat de la Société, qui représente son premier engagement commercial formel pour la production issue de l’usine FOAK, ainsi que la poursuite des progrès de l’usine pilote Next Generation Process (« NGP ») afin de soutenir la montée en puissance et l’intégration.

L’adhésion à CRE offre à Aduro une plateforme pour participer directement à la définition des cadres qui structureront la mise en œuvre du recyclage chimique à l’échelle industrielle en Europe. Cela inclut la participation aux discussions sur le bilan massique, les voies de certification et l’alignement réglementaire, ainsi que l’accès à un réseau de producteurs, recycleurs et utilisateurs en aval développant des chaînes d’approvisionnement circulaires.

« Alors que nous poursuivons notre trajectoire de commercialisation et passons de la phase pilote au déploiement industriel, nous collaborons étroitement avec les parties prenantes clés afin de positionner Aduro comme un acteur influent dans le développement de ce secteur », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « Chemical Recycling Europe rassemble des entreprises de toute la chaîne de valeur des plastiques et de la chimie afin de faire progresser la mise en œuvre concrète du recyclage chimique, et nous sommes fiers de rejoindre cette initiative et d’y contribuer. »

L’usine FOAK vise à démontrer une exploitation à l’échelle industrielle. Situé au sein du pôle industriel de Chemelot, aux Pays-Bas, le projet offre également une opportunité unique de démontrer l’intégration de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») dans un environnement industriel établi. L’installation FOAK est développée avec un objectif de compatibilité avec les infrastructures pétrochimiques existantes, y compris des voies potentielles de transformation en aval, telles que le vapocraquage, ainsi que l’intégration potentielle aux systèmes logistiques et d’approvisionnement en matières premières essentiels aux opérations commerciales.

« Nous sommes heureux d’accueillir Aduro comme nouveau membre de Chemical Recycling Europe », a souligné Valentijn De Neve, président de Chemical Recycling Europe. « Leur arrivée renforce notre réseau et témoigne de l’élan croissant en faveur de solutions innovantes et évolutives de recyclage chimique, capables de soutenir les ambitions de l’économie circulaire européenne. Nous saluons également l’investissement d’Aduro et la construction de son usine en Europe, contribuant à un écosystème des plastiques circulaires solide et compétitif. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour plus d’informations, contactez :

Abe Dyck, responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Chemical Recycling Europe

Federica Gallicchio, secrétaire générale

federica.gallicchio@pceu.eu

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Ces déclarations incluent notamment, sans s’y limiter, celles relatives au développement de l’usine industrielle FOAK en Europe, à l’avancement du programme de licence technologique, aux bénéfices attendus de la lettre d’intention d’achat de la Société, aux progrès continus de l’usine pilote NGP, à la capacité de montée en échelle et d’intégration de la technologie Hydrochemolytic™, à la participation de la Société à Chemical Recycling Europe, ainsi qu’à l’impact attendu des cadres réglementaires et de certification sur l’adoption du marché. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne constitue une garantie de performance future. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, les risques liés à la montée en échelle de la technologie de la Société, au développement et à la réalisation de l’usine industrielle FOAK, à la capacité de convertir des engagements commerciaux en accords contraignants, aux résultats des processus réglementaires et d’autorisation, à l’acceptation des produits par le marché, aux modifications des lois ou des politiques, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits périodiquement dans les documents publics de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

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