Communication du groupe Casino

Paris, le 27 mars 2026

A la suite de la publication ce jour de l'article de La Lettre1, le Groupe précise :

qu’il confirme sa guidance d'Ebitda ajusté après loyers payés au titre de l'année 2025 (présentation du 24 novembre 2025) dont la progression assure un Résultat Opérationnel Courant positif

que la liquidité mentionnée dans cet article est celle en date du 30 septembre 2025 (communiqué de presse du 30 octobre 2025), et non pas celle au 31 décembre 2025 ou à ce jour

Le Comité d'audit et le Conseil d'administration du Groupe se réunissent lundi 30 mars pour examiner les données financières estimées de l'année 2025, qui seront communiquées après bourse (communiqué de presse du 25 mars 2026).

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CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 29

1 « Casino montre des signes de redressement dans la dernière ligne droite des négociations avec ses créanciers », La Lettre, 27 mars 2026

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