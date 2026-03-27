14:30 Lontoo, 16:30 Helsinki, 27.3.2026 - Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) Vuosikertomus
AFARAK GROUP SE JULKAISEE VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN
Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2025 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com. Afarak julkaisee tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa merkittynä XBRL-tunnisteilla ja se on saatavilla zip-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä.
Kopiot vuoden 2025 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism).
Afarakin vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa Helsingissä.
Helsingissä 27.3.2026
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Afarak Group SE
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
- Afarak_Hallituksen_toimintakertomus_ja_tilinpäätös_sekä_tilintarkastuskertomus_2025
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025
- esef-report-2025-fi
- Afarak_Palkitsemisraportti 2025