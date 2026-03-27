Publication du document d’enregistrement universel 2025

Paris La Défense, le 27 mars 2026 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), annonce que son document d’enregistrement universel 2025 a été déposé le 27 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

La version anglaise du document d’enregistrement universel 2025 sera disponible prochainement.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société (https://www.assystem.com/fr/investisseurs/) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers.

Le document d’enregistrement universel 2025 comprend notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ; et

les éléments du rapport de gestion y compris l’état de durabilité et le rapport sur le gouvernement d’entreprise.





CALENDRIER FINANCIER 2026

23 avril 2026 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

22 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires

23 juillet 2026 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

15 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026 - Réunion de présentation le mercredi 16 septembre à 8h30

27 octobre 2026 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

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