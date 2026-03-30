Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan

Männedorf, Schweiz, 30. März 2026 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Ernennung von Camila Japur zur Chief Financial Officer bekannt. Sie wird ihre Position am 1. Juni 2026 antreten.

Camila Japur ist derzeit Group CFO bei u-blox, wo sie erfolgreich Transformationsinitiativen umgesetzt, die Kosteneffizienz gesteigert, Finanzprozesse gestärkt und die Position des Unternehmens am Kapitalmarkt verbessert hat. Zuvor war sie 24 Jahre bei Ericsson tätig, davon sieben Jahre als CFO des Unternehmensbereichs Enterprise.

Camila Japur verfügt über einen MBA der Fundação Getulio Vargas in São Paulo und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universidade Mackenzie in São Paulo.

Monica Manotas, CEO von Tecan, sagte: «Das Team und ich freuen uns sehr, Camila Japur in unserem Unternehmen willkommen zu heissen. Sie kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt zu uns: Wir sind dabei, Tecan zukunftssicher aufzustellen, um neue Wachstumschancen zu nutzen und nachhaltige Rentabilitätsverbesserungen voranzutreiben. Camila verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in der Führung globaler Finanzbereiche börsenkotierter Unternehmen und in der Umsetzung von Transformationen. Ihr Beitrag wird von entscheidender Bedeutung sein.»

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1,063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

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Senior Vice President, Corporate Communications & IR

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