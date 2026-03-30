Publication du Rapport Annuel 2025

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Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Solutions 30 SE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ainsi qu’auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), son rapport financier annuel au 31 décembre 2025. Il peut être consulté sur le site internet de Solutions30 (www.solutions30.com), dans l'espace Investisseurs, rubrique Publications / Rapports et documents financiers.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

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