UTI GROUP : RESULTATS ANNUELS 2025

Communiqué de presse Paris le 31 mars 2026









Résultats annuels 2025



UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 31 décembre 2025 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration réuni le 25 mars 2026 faisant ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 31/12/2025 (*) 31/12/2024 Chiffres d’affaires 21 649 20 815 Résultat opérationnel -712 - 6 858 Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financières -159 -261 Charges d'impôts sur résultat 203 382 Résultat net part du groupe -668 - 6 737 Résultat par action (en €) -0,015 -0,615

(*) : En cours de certification





UTI GROUP clôture l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé de 21 649 K€, en progression de 4% par rapport à 2024.

Cette croissance est portée par la bonne dynamique de l’activité de GROUPEMENT IT et des régions, qui représente 45,7% du chiffre d’affaires du groupe, et affiche une progression de 5,9%.

L’activité en Île-de-France d’ UTI GROUP s’inscrit également en hausse avec une progression de 2,4% par rapport à l’année précédente.

Ainsi, le résultat opérationnel consolidé d’UTI GROUP s’établit à – 712 K€ au 31/12/2025 contre -6 858 K€ en 2024 après prise en compte d’une provision pour dépréciation du goodwill de -5 500 K€.

Cette évolution traduit une amélioration de la performance opérationnelle, avec un taux de marge opérationnelle de -3,3% contre -32,9% un an plus tôt.

Elle reflète les premiers effets positifs des actions engagées pour redresser la rentabilité du Groupe.









Renforcement de la structure financière et développement stratégique





En K€ - Comptes consolidés 31/12/2025 31/12/2024 Dettes financières à long terme 500 593 Dettes de loyers à long terme (IFRS 16) 1 908 1 044 Dettes financières à court terme 1 055 858 Dettes de loyers à court terme (IFRS 16) 199 402 Dettes financières totales 3 662 2 897 Trésorerie active -1 465 -1 215 Dettes financières nettes 2 197 1 682 Capitaux propres 518 -516 Dettes financières nettes sur capitaux propres 424,1 -326% Dettes financières nettes (hors dettes sur loyer) sur capitaux propres 17,4% -45,7%

Évolution de l'actionnariat

Au cours de l'exercice 2025, UTI GROUP a conduit plusieurs opérations en capital destinées à renforcer sa structure financière.

L’offre publique d'achat simplifiée clôturée le 22 janvier 2025, EEKEM GROUP détenait 84,72 % du capital d'UTI GROUP.

À l'issue de l'ensemble des opérations décrites ci-après, EEKEM GROUP détient désormais 91,12 % du capital et 91,14 % des droits de vote.

Opérations sur le capital

Réduction de capital — 20 mai 2025

Afin d'apurer les pertes comptabilisées, la Société a procédé à une réduction de capital par voie d'abaissement de la valeur nominale de chaque action, ramenée de 0,20 € à 0,01 €.

Augmentation de capital — 18 juin 2025

La Société a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, intégralement souscrite, pour un montant total de 1 702 K€. Cette opération inclut la conversion en actions d'un compte courant d'associé d'un montant de 1 260 K€ détenu par EEKEM GROUP, témoignant de l'engagement financier de l'actionnaire de référence.

Situation financière au 31 décembre 2025

Ces opérations ont permis un retournement significatif de la structure bilantielle du Groupe. Les capitaux propres consolidés s'établissent à 518 K€ au 31 décembre 2025, contre -516 K€ à la clôture de l'exercice précédent.

Les dettes financières totales s'élèvent à 3 662 K€, en hausse par rapport aux 2 897 K€ enregistrés au 31 décembre 2024, cette progression résulte principalement de la prise en compte du renouvellement des baux conformément à la norme IFRS 16.

Le ratio d'endettement net (hors IFRS 16) s'établit à 17,4 % à fin 2025, contre -45,7 % un an plus tôt.

Développement stratégique : acquisition d'AZZURA Conseil

Parallèlement à la consolidation de sa structure financière, UTI GROUP a significativement renforcé son positionnement en procédant à l'acquisition d'AZZURA Conseil, cabinet reconnu pour son expertise auprès des institutions financières. Cette opération enrichit le portefeuille de compétences du Groupe dans trois domaines clés : le Cash Management, la Monétique ainsi que les Risques et la Conformité. Elle ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives commerciales et de croissance pour le Groupe.





Perspectives 2026





Dans un environnement économique et sectoriel qui demeure incertain, UTI GROUP entend poursuivre en 2026 ses efforts de stabilisation de sa situation financière.

L’évolution de la situation du Groupe dépendra notamment de sa capacité à maintenir son niveau d’activité, à améliorer progressivement sa rentabilité et à maîtriser ses coûts, ainsi que de sa faculté à gérer ses besoins de trésorerie.

À ce stade, le Groupe ne dispose pas d’une visibilité suffisante pour se prononcer avec précision sur l’évolution de ses performances au titre de l’exercice 2026.

Le groupe UTI GROUP restera attentif à l’évolution de son environnement de marché et pourra être conduit à adapter ses actions en conséquence.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2026 – 31 juillet 2026









A propos d’UTI Group





Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2024 a été déposé à l'AMF le 29/04/2025 sous le numéro D.25-0336 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com





Contact





Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01 41 49 05 10

Jean-luc.bernard@uti-group.com





Pièce jointe