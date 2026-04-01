LVMH : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Paris, le 1er Avril 2026
Ce document a été déposé le 31 mars 2026 au format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.26-0195. Il peut être consulté sur le site internet de la Société : www.lvmh.com (rubrique Actionnaires / Investisseurs et analystes / Publications). Il est également disponible sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org.
Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :
- le rapport financier annuel au 31 décembre 2025 ;
- le rapport de gestion du Conseil d’administration auquel sont joints le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le rapport de durabilité ;
- les rapports des Commissaires aux comptes ;
- les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;
- le descriptif du programme de rachat d’actions.
Pièce jointe