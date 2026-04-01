CoinShares startet Handel an der Nasdaq

Europas führender Digital-Asset-Manager vollzieht US-Börsengang via SPAC-Transaktion







Saint Helier (Jersey) 1. April 2026 – CoinShares PLC, ein auf digitale Vermögenswerte spezialisierter Asset Manager mit verwaltetem Vermögen von über 6 Milliarden US-Dollar, hat heute den Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq aufgenommen. Die Aktie wird seit dem 1. April 2026 unter dem Tickersymbol „CSHR“ gehandelt.

Der Börsengang erfolgte im Rahmen eines Business Combination mit der Zweckgesellschaft Vine Hill Capital Investment Corp. (Nasdaq: VCIC). In diesem Zuge wurde CoinShares International Limited in eine neu geschaffene Holdingstruktur unter CoinShares PLC eingebracht, die nun als börsennotierte Muttergesellschaft fungiert.

Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar (Pre-Money) und wurde durch eine institutionelle Eigenkapitalzusage in Höhe von 50 Millionen US-Dollar flankiert.







Strategischer Schritt in den US-Kapitalmarkt

Mit der Notierung an der Nasdaq positioniert sich CoinShares im größten und liquidesten Kapitalmarkt der Welt. Ziel ist es insbesondere, den Zugang zu institutionellen Investoren zu erweitern, die Sichtbarkeit bei Analysten zu erhöhen und das Wachstum im US-Markt zu beschleunigen. Gleichzeitig rückt das Unternehmen näher an regulatorische und strukturelle Entwicklungen heran, die die institutionelle Nutzung digitaler Vermögenswerte zunehmend prägen.

CoinShares zählt gemessen am verwalteten Vermögen zu den weltweit größten Anbietern von Krypto-ETPs und ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent. Insgesamt verwaltet das Unternehmen über 6 Milliarden US-Dollar über eine Produktpalette von 39 Strategien und Vehikeln. Das Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden, gebührenbasierten Erträgen und generiert stabile Cashflows.







Managementkommentar

Jean-Marie Mognetti, Mitgründer und CEO von CoinShares, erklärt:

„Mit der Nasdaq-Notierung beginnt für CoinShares ein neuer Abschnitt. Nach mehr als zehn Jahren Aufbau institutioneller Infrastruktur für digitale Vermögenswerte in Europa bringen wir unsere Expertise nun in den US-Markt. Der Börsengang ist dabei weniger ein Ziel als vielmehr ein Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsphase.“

Das Unternehmen entwickle sich zunehmend von einem reinen ETP-Anbieter zu einem diversifizierten Asset Manager mit Fokus auf digitale Vermögenswerte. Dazu zählen unter anderem aktive Strategien, alternative Investments sowie Anwendungen im Bereich der dezentralen Finanzmärkte. Künftiges Wachstum soll sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen erfolgen.

Nicholas Petruska, CEO von Vine Hill Capital, ergänzt:

„CoinShares verbindet langjährige Erfahrung im Bereich digitaler Vermögenswerte mit operativer Disziplin. Die Kombination mit einer US-Notierung schafft eine überzeugende Ausgangsbasis in einem Marktumfeld, das zunehmend von institutioneller Nachfrage geprägt ist.“







Weitere Informationen

Stifel sowie Keefe, Bruyette & Woods (KBW) fungierten als Finanzberater und Sole Placement Agent für CoinShares. White & Case LLP beriet CoinShares rechtlich, während Paul Hastings LLP als Rechtsberater von Vine Hill tätig war.

Weitere Informationen zur US-Strategie und zum Börsengang unter: www.coinsharesipo.com







Über CoinShares

CoinShares ist ein weltweit tätiger Asset Manager mit Spezialisierung auf digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen bietet institutionellen und privaten Investoren ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Investmentlösungen, Handel und strukturierte Produkte. CoinShares wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jersey sowie Niederlassungen in Frankreich, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den USA. Das Unternehmen unterliegt unter anderem der Regulierung durch die Jersey Financial Services Commission, die Autorité des marchés financiers sowie US-amerikanische Aufsichtsbehörden.







Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. CoinShares übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.