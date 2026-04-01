CoinShares débute sa cotation sur le Nasdaq Stock Market

Le premier gestionnaire d’actifs numériques en Europe finalise son introduction en bourse aux États-Unis par voie de rapprochement avec Vine Hill Capital Investment Corp.





Cotation sous le symbole « CSHR » à compter du 1er avril 2026

Faits marquants de l’opération

CoinShares, premier gestionnaire d’actifs spécialisé dans les actifs numériques en Europe avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est désormais coté sur le Nasdaq aux États-Unis sous le symbole CSHR

Introduction en bourse réalisée par voie de rapprochement d’entreprises (business combination) entre CoinShares International Limited, Vine Hill Capital Investment Corp. (Nasdaq : VCIC) et la société holding nouvellement constituée CoinShares PLC (anciennement Odysseus Holdings Limited)

Valorisation implicite de l’opération d’environ 1,2 milliard de dollars (valeur des fonds propres pré-apport), consolidée par un engagement d’investissement institutionnel de 50 millions de dollars

CoinShares accède au Nasdaq aux États-Unis, positionnant la Société au cœur du plus grand marché de capitaux au monde

CoinShares figure parmi les premiers gestionnaires d’actifs numériques au niveau mondial par encours sous gestion, aux côtés de BlackRock, Fidelity et Grayscale

1er avril 2026 | SAINT-HÉLIER, Jersey | CoinShares PLC (anciennement Odysseus Holdings Limited, « CoinShares » ou la « Société »), gestionnaire d’actifs mondial de premier plan spécialisé dans les actifs numériques avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, annonce aujourd’hui le début de la cotation de ses titres sur le Nasdaq Stock Market (« Nasdaq ») aux États-Unis sous le symbole « CSHR », à compter du 1er avril 2026.

L’introduction en bourse aux États-Unis a été réalisée par voie de rapprochement d’entreprises entre CoinShares International Limited, Vine Hill Capital Investment Corp. (« Vine Hill »), une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), et CoinShares PLC (anciennement Odysseus Holdings Limited), société holding nouvellement constituée. À l’issue de l’opération, CoinShares International Limited est devenue une filiale détenue à 100 % par CoinShares PLC, laquelle constitue désormais la société mère cotée sur le Nasdaq.

Pourquoi les États-Unis

La cotation sur le Nasdaq positionne CoinShares au cœur du marché de capitaux le plus profond et le plus liquide au monde, à un moment d’accélération de l’adoption institutionnelle des actifs numériques. Le marché américain offre :

Un accès privilégié au plus vaste réservoir de capitaux institutionnels au monde

Une couverture élargie par les analystes sell-side et une visibilité accrue auprès de la communauté de recherche

Une plateforme propice à l’accélération du développement produit et de la stratégie de croissance de CoinShares aux États-Unis

La proximité avec les évolutions réglementaires et les standards de marché qui façonnent l’avenir de la gestion d’actifs numériques institutionnelle

CoinShares se classe parmi les quatre premiers gestionnaires d’actifs numériques au niveau mondial par encours d’ETP crypto sous gestion, aux côtés de BlackRock, Fidelity et Grayscale, et occupe la première position en Europe avec environ 34 % de part de marché. La Société gère plus de 6 milliards de dollars d’actifs au travers d’une gamme de 39 produits répartis sur quatre plateformes. CoinShares s’appuie sur un modèle de revenus récurrents, fondé sur les commissions de gestion, générant une rentabilité élevée et une forte génération de trésorerie.

Commentaires de la direction

Jean-Marie Mognetti, cofondateur, président et directeur général de CoinShares, a déclaré : « Aujourd’hui, CoinShares ouvre un nouveau chapitre. Après plus d’une décennie de construction d’une infrastructure institutionnelle de gestion d’actifs numériques en Europe, nous apportons cette expertise au plus grand marché de capitaux au monde.

Mais cette cotation va bien au-delà d’un simple changement de place de marché. Elle reflète l’évolution stratégique de CoinShares, d’un émetteur spécialisé en ETP vers un gestionnaire d’actifs diversifié, spécialiste des actifs numériques. Nous poursuivons notre développement en diversifiant à la fois notre offre produit et nos sources de revenus, avec de nouvelles capacités en gestion d’actifs cotés, en stratégies alternatives actives et en finance décentralisée. Nous entendons accélérer notre croissance organique par des acquisitions ciblées et à des conditions attractives. Notre histoire commence avec cette introduction aux États-Unis ; elle ne s’y arrête pas. »

Nicholas Petruska, directeur général de Vine Hill Capital, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir mené à bien ce rapprochement avec CoinShares, une entreprise qui incarne le leadership de marché, la rigueur opérationnelle et une capacité démontrée à conduire une opération d’une grande complexité. La combinaison du bilan de plus de dix ans de CoinShares dans les actifs numériques avec une cotation américaine crée une proposition d’investissement convaincante, à un moment d’accélération de l’adoption institutionnelle. »

Pour plus d’informations sur la cotation de CoinShares sur le Nasdaq et sa stratégie américaine, rendez-vous sur www.coinsharesipo.com

Informations complémentaires

Stifel et Keefe, Bruyette & Woods (KBW), une filiale de Stifel, ont agi en qualité de conseils financiers de CoinShares ainsi que d’agent de placement exclusif. White & Case LLP a agi en qualité de conseil juridique de CoinShares et de CoinShares International Limited. Paul Hastings LLP a agi en qualité de conseil juridique de Vine Hill Capital Investment Corp. dans le cadre de l’opération.

À propos de CoinShares

CoinShares est un gestionnaire d’actifs mondial de premier plan, spécialisé dans les actifs numériques, qui propose une gamme complète de services financiers en gestion d’investissements, négociation et valeurs mobilières à une clientèle diversifiée comprenant des entreprises, des institutions financières et des investisseurs particuliers. Spécialiste des actifs numériques depuis 2013, la société est basée à Jersey et dispose de bureaux en France, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est régulée à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l’Autorité des marchés financiers, et aux États-Unis par la Securities and Exchange Commission, la National Futures Association et la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq sous le symbole CSHR. Pour en savoir plus : https://coinshares.com

À propos de Vine Hill Capital Investment Corp.

Vine Hill était une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), sponsorisée par une société affiliée à Vine Hill Capital Partners, et créée dans le cadre d’une plateforme destinée à sponsoriser une série de SPAC. Vine Hill a réalisé son introduction en bourse de 220 millions de dollars en septembre 2024 et était cotée sur le Nasdaq sous le symbole VCIC. Vine Hill Capital Partners est un gestionnaire d’investissements alternatifs de premier plan, dédié à accompagner les entreprises dans la réalisation de leur plein potentiel et la création de valeur actionnariale par l’accès aux marchés publics.

Contacts

Société | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Relations investisseurs | +44 (0)1534 513 100 | corporateir@coinshares.com

Contact presse

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

coinshares@mgroupsc.com

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives aux avantages attendus du rapprochement d’entreprises, à la stratégie de la Société, ainsi qu’aux plans et objectifs de la direction pour les opérations futures. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire diverger matériellement les résultats réels de ceux anticipés ou d’autres attentes exprimées dans lesdites déclarations. Parmi les facteurs susceptibles d’entraîner une telle divergence figurent notamment : (1) un retard ou un échec dans la réalisation des bénéfices attendus du rapprochement ; (2) les risques liés à la mobilisation du temps de la direction au détriment des opérations courantes en raison des suites de la clôture ; (3) l’évolution des marchés sur lesquels CoinShares opère, y compris en termes de paysage concurrentiel, d’évolutions technologiques ou de changements réglementaires ; (4) l’évolution des marchés d’actifs numériques ; et (5) le risque que la Société ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ses stratégies de croissance. La liste de facteurs précédente n’est pas exhaustive. CoinShares ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, sauf obligation légale.